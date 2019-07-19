Главу украинского РИА Новости Кирилла Вышинского оставили под арестом до сентября

Подольский районный суд Киева оставил под стражей до 19 сентября руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. На Украине он обвиняется в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

О продлении ареста на 60 суток суд просили прокуроры. Защитники просили изменить ему меру пресечения и отпустить под личное обязательство. Эту просьбу они мотивировали тем, что прокуроры не привели доказательств того, что он может скрыться от суда.

Сам Вышинский заявил, что доказательств его вины у прокуроров нет, и скрываться от судебного следствия он не собирается.

Его адвокат Андрей Доманский заявил, что защита будет обжаловать решение о продлении ареста подсудимого.

На вопрос журналистов о том, будет ли он работать журналистом, если его освободят, Вышинский ответил, что хотел бы продолжать свою деятельность.

Следующее заседание по делу Вышинского суд назначил на понедельник 16 сентября.

Решение суда о продлении ареста предсказуемо и является чисто политическим, а не юридическим, написала на своей странице в "Инстаграме" уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Продолжаю делать все возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу", - добавила она.

"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - прокомментировала глава российского МИД Мария Захарова решение киевского суда.

Обмен на Сенцова?

Российские власти активно выступали за освобождение Вышинского, однако отказались от предложений Киева обменять или одновременно освободить Вышинского и украинского режиссера Олега Сенцова.

Сенцов отбывает в России 20-летний тюремный срок по обвинению в подготовке терактов.

Утром в пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что готов обменять Вышинского на Сенцова.

"Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского "может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной".

В ответ офис президента Украины предложил провести одновременное освобождение Вышинского и Сенцова.

"Вышинский уже высказал свою позицию, что он категорически против каких-либо обменов и он сам хотел бы добиваться оправдательного приговора", - рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она присутствовала на прошлом заседании суда по делу Вышинского. Москалькова заявила, что обратилась к суду с просьбой заменить Вышинскому меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Она добавила, что мера пресечения Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий.

О том, что Вышинский может выйти на свободу, в понедельник, 15 июля, заявляла пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Что ожидается? Что этот человек официально, по решению суда выйдет на свободу", - написала она у себя в "Фейсбуке".

Как уточнила Сарган, это стало возможным благодаря решению Конституционного суда (КС) Украины, письму матери Вышинского, которое на прошлой неделе передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, а также "маленькой записочке, которую передали в руки президенту".

Image caption На заседание суда приезжала российский омбудсмен Татьяна Москалькова

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей конституции норму уголовно-процессуального кодекса (УПК) страны, которая фактически обязывала суд применять безальтернативную меру пресечения в виде ареста для подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе госизмене и терроризме.

Дело Вышинского

Руководитель РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая прошлого года. Спустя два дня украинский суд заключил его под стражу по обвинению в госизмене - до решения КС Украины эта статья не предполагала меры пресечения, альтернативной содержанию под стражей. Помимо этого он обвиняется в проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Журналисту неоднократно продлевали арест.

В день задержания Вышинского замглавы СБУ Виктор Коненко заявил, что журналист по заданию российских властей проводил подрывные акции в Крыму и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По версии украинской спецслужбы, Вышинскому через Сербию поступали деньги из России - по 53 тысячи евро ежемесячно, - которые потом распределялись в Киеве.

Коненко также добавил, что Вышинский был тайно награжден медалью "За возвращение Крыма".

Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией. В своей статье для РИА Новости он написал, что основные обвинения СБУ, которые ему предъявлены, заключаются в том, что на посту главреда РИА Новости-Украина он занимался не журналистикой, а "информационными спецоперациями в интересах России".

"В рамках этой "нежурналистской" деятельности под моим руководством на сайте публиковалась не объективная и не достоверная информация, а статьи "антиукраинской направленности", - пояснил журналист.

При этом, заявил Вышинский, с тех пор, как он стал главредом в 2014 году, к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.

"За четыре с лишним года моей работы во главе редакции РИА Новости Украина не было ни одного судебного иска, требования опровергнуть изложенную информацию или упрека в необъективности. Поэтому я считаю бездоказательными обвинения СБУ, что с первого дня моей работы главредом, то есть с марта 2014 года, я систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную и недостоверную информацию - этому просто нет доказательств", - сказал он.

1 июня на суде по продлению меры пресечения Вышинский заявил, что хочет выйти из украинского гражданства и попросил защиты у президента России Владимира Путина. Как позже пояснял адвокат Вышинского Андрей Доманский, журналист не отказывался от гражданства Украины, а заявлял о готовности сделать это "в случае необходимости".

Путин называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной. По славам российского лидера, Вышинского задержали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

"Это вообще беспрецедентная вещь. Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, не припомню". - заявил он через несколько дней после задержания журналиста (цитата по ТАСС).