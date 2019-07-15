Media playback is unsupported on your device Танкеры в новостях. Объясняем, при чем здесь США и Иран

Британский министр иностранных дел Джереми Хант предпринимает еще одну попытку сохранить договор об иранской ядерной программе, судьба которого оказалась под угрозой из-за резко обострившейся ситуации в Персидском заливе и ухудшившихся отношений между Тегераном и Вашингтоном.

Джереми Хант встречается в Брюсселе с министрами иностранных дел стран ЕС, на которой будут обсуждаться нарушения Ираном ряда его обязательств.

Договор, предполагающий ограничение атомной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций, оказался под вопросом после выхода из него в 2018 году Соединенных Штатов.

В последнее время к трениям между США и Ираном добавились дипломатические осложнения между Тегераном и Лондоном из-за задержанного в Гибралтаре иранского танкера, который в обход санкций направлялся в Сирию.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Глава британского МИДа заверил, что договор с Ираном "еще не мертв"

В субботу Хант заявил, что танкер, задержанный британскими морскими пехотинцами, будет освобожден, если Британия получит гарантии того, что нефть не будет доставлена в Сирию.

Глава британского МИДа заверил, что договор с Ираном "еще не мертв", но предупредил, что если Иран получит ядерное оружие, возникнет "очень, очень токсичная и опасная ситуация".

По словам Ханта, Ирану нужен по меньшей мере еще год, чтобы получить ядерное оружие.

"Мы думаем, что еще остается маленькое, сужающееся окно возможностей сохранить договор", - сказал Джереми Хант.

По словам Джереми Ханта, он тесно сотрудничает с европейскими партнерами - Францией и Германией, пытаясь найти возможность сохранить договор.

Хант признал также существование разногласий с Соединенными Штатами по поводу того, как обеспечить нераспространение ядерного оружия на Ближнем Востоке. По его словам, на эту тему ведутся активные переговоры с Вашингтоном.

"Это один из тех очень редких случаев, когда мы не согласны, но это не значит, что мы не работаем очень тесно с ними ради достижения мира", - отметил Хант, подчеркнув, что США являются ближайшим союзником Великобритании.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале июля Иран заявил, что превысит закрепленный в договоре лимит на производство обогащенного урана

Перед встречей министров Британия, Германия и Франция опубликовали совместное заявление, в котором выражается поддержка договора.

В заявлении также содержится серьезная обеспокоенность недавними событиями в Персидском заливе и ухудшением американо-иранских отношений.

"Мы убеждены, что настало время действовать ответственно и искать пути, позволяющие остановить эскалацию напряженности и возобновить диалог", - говорится в заявлении трех стран.

"Риски таковы, что всем участникам процесса необходимо взять паузу и подумать о возможных последствиях своих действий", - подчеркнули авторы заявления.

В начале июля Иран заявил, что превысит закрепленный в договоре лимит на производство обогащенного урана.

Как отреагируют США?

Джеймс Роббинс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Великобритания, Германия и Франция выступили с жестким заявлением, цель которого - предотвратить ухудшение отношений с Ираном, грозящее вооруженным конфликтом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон опасаются, что договоренность 2015 года будет окончательно подорвана

Три страны пытаются сохранить заключенное в 2015 году соглашение о ядерной программе Ирана. Президент США Дональд Трамп вывел США из этого соглашения и вновь наложил санкции на Иран.

Тегеран заявляет, что перестал соблюдать условия этого договора, так как сделка, по его мнению, не принесла ожидавшегося положительного экономического эффекта.

Но Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон опасаются, что договоренность 2015 года будет окончательно подорвана из-за американских санкций и решения Ирана более не соблюдать основные пункты договора.

Франция, Германия и Великобритания призывают все стороны задуматься над возможными последствиями своих действий.

Подобные слова, скорее всего, возмутят Белый дом, так как они ставят на одну доску политику Вашингтона и Тегерана.