Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Александрия Оказио-Кортес (слева), Рашида Тлаиб (в центре) и Айанна Прессли жестко выступают против введенной Трампом политики в отношении мигрантов и беженцев

Президент США Дональд Трамп попал под шквал критики за расистские комментарии в адрес группы женщин-членов Конгресса от Демократической партии. Все они - представительницы этнических меньшинств.

Трамп написал в "Твиттере", что они "родом из стран, правительства которых - полная катастрофа", и предложил им сначала вернуться на родину предков, навести там порядок, а потом уже критиковать Соединенные Штаты.

Твит президента адресован четырем женщинам-политикам, три из которых родились и выросли в США.

Это наполовину пуэрториканка Александрия Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб - американка палестинского происхождения и афроамериканка Айанна Прессли.

Четвертая - Ильхан Омар - переехала из Сомали в 12 лет, ее семья получила статус беженцев.

Омар и Тлаиб - первые мусульманки, избранные в конгресс, а Прессли - первая темнокожая женщина - член конгресса.

Лишь несколько представителей Республиканской партии прокомментировали поступок своего лидера. В частности, колумнист республиканского толка Меган Маккейн, дочь Джона Маккейна, сказала: "Это расизм".

По опросам среди зарегистрированных избирателей, проведенным телеканалом Эн-би-си и Wall Street Journal, после этих высказываний рейтинг Дональда Трампа стремительно упал. Сейчас он впервые уступает сразу четырем претендентам на пост президента США от Демократической партии - Джо Байдену (на 9%), Берни Сандерсу (на 7%), Элизабет Уоррен (на 5%) и Камале Харрис (на 1%).

Что именно сказал президент?

В своих твитах Трамп обвиняет этих женщин-политиков в том, что своей риторикой они порочат его лично и США в целом.

Президента разозлило, что они выразили свое возмущение тем, как обращаются с беженцами на границах США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональда Трампа не раз обвиняли в том, что с его приходом к власти в стране расцвел белый национализм

По словам Александрии Оказио-Кортес, сами мигранты рассказали ей, что им приходилось пить воду из унитазов, потому что раковины не работали.

"И все это происходит под американскими флагами", - сказали члены конгресса.

Трамп не называет в своих постах имен, но по косвенным замечаниям все поняли, кого он имеет в виду.

В частности в одном из сообщений он написал, что председатель палаты представителей Нэнси Пелоси с радостью организует "им" отъезд из страны.

Неделю назад Пелоси вступила в жесткую конфронтацию именно с этими четырьмя женщинами из-за разногласий по поводу ряда законопроектов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выпад Трампа против женщин-членов конгресса вызвал резко негативную реакцию в США

Отсылка к Пелоси дала ясно понять, что Трамп критикует Тлаиб, Омар, Прессли и Оказио-Кортес.

В частности, среди демократов возник раскол по поводу законопроекта об усилении пограничного контроля. Александрия Оказио-Кортес обвинила Пелоси в точечной критике представительниц конгресса с другим цветом кожи.

"Интересно наблюдать, как "прогрессивные" демократки из Конгресса, корни которых из стран, где правят катастрофические и самые коррумпированные в мире правительства-изгои (если там вообще есть функционирующие органы власти), теперь громко и обличительно рассказывают народу Соединенных Штатов, величайшему и самому могущественному народу на земле, как должно работать наше правительство", - написал Трамп в одном из постов.

"Пусть уезжают обратно, наведут порядок в разрушенных и захваченных криминалом странах, откуда они приехали, а потом возвращаются и учат нас, как это делается. Там остро нуждаются в вашей помощи, поспешите с отъездом. Я уверен Нэнси Пелоси с радостью позаботиться о ваших бесплатных билетах", - продолжил Трамп.

Однако после твитов президента Пелоси встала на защиту женщин.

Какова реакция политиков?

Нэнси Пелоси назвала посты Трампа проявлением ксенофобии.

"Когда Дональд Трамп говорит американским членам конгресса, чтобы они возвращались в свои страны, он тем самым подтверждает, что его призыв "Сделаем Америку снова великой" на самом деле всегда означал "Сделаем Америку снова белой". Наша сила в многообразии, наше могущество - в единстве", - написала председатель Палаты представителей конгресса США.

Рашида Тлаиб - конгрессвумен от 13 округа штата Мичиган призвала в "Твиттере" к импичменту президента.

"Вы хотите ответа на полный провал президента и на его беззакония? Он и есть кризис. Его опасная идеология и есть кризис. Ему следует вынести импичмент", - написала Тлаиб.

"Помимо того, что вы отворачиваетесь от Америки, которая нас выбрала, вы еще и не можете признать тот факт, что мы вас не боимся", - пишет в "Твиттере" Оказио-Кортес.

Пропустить Twitter пост , автор: @AOC You are angry because you can’t conceive of an America that includes us. You rely on a frightened America for your plunder.



You won’t accept a nation that sees healthcare as a right or education as a #1 priority, especially where we’re the ones fighting for it.



Yet here we are. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 июля 2019 г.

Ильхан Омар назвала Дональда Трампа самым худшим, самым коррумпированным и некомпетентным президентов в истории США.

По ее словам, Трамп прибегает к разжиганию белого национализма, потому что не может смириться с тем, что люди с другим цветом кожи работают в Конгрессе и борются против его ненавистнической политики.

Айанна Прессли опубликовала скриншот твита президента и подписала его: "ЭТО - лицо расизма. МЫ - лицо демократии".

Претенденты на номинацию в борьбе за Белый дом на будущих выборах от демократов тоже резко осудили риторику Трампа.

"Это расизм. Эти члены Конгресса такие же американки, как вы", - написал Бето О'Рурк. Его поддержали Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Пропустить Twitter пост , автор: @BernieSanders When I call the president a racist, this is what I'm talking about



We must stand together for justice and dignity towards all. https://t.co/lweeJk7NoF — Bernie Sanders (@BernieSanders) 14 июля 2019 г.

В понедельник британский премьер-министр Тереза Мэй осудила слова Трампа.

Как сообщил ее официальный представитель, уходящая со своего поста Мэй сказала, что высказывания Дональда Трампа абсолютно неприемлемы.

Не в первый раз

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ильхэн Омар (справа) - одна из двух женщин-мусульманок, избранных в конгресс США

Дональд Трамп неоднократно делал заявления, за которые его обвиняли в расизме.

Мигрантов в США он называл преступниками и насильниками, а про беженцев из стран Африки говорил, что они приезжают в Америку из "вонючих дыр".

Он также выражал сомнения в том, что его предшественник Барак Обама родился в США.

По закону, президентом США может стать только человек, родившийся на территории страны. Таким образом, Трамп ставил под сомнение легитимность президентства Обамы.

Еще в 1973 году министерство юстиции США подало иск против Дональда Трампа и его отца Фреда Трампа, обвинив их в дискриминации афроамериканских клиентов при сдаче им жилья.

Истцы утверждали, что условия контрактов для белых людей и темнокожих отличались.

Дональд Трамп, уже будучи на посту президента, отвергал все обвинения в расизме.