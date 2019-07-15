Уволен командир спецподразделения ФСБ "Альфа"

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Начальник спецподразделения ФСБ России "Альфа" Валерий Канакин уволен, сообщили в ассоциации ветеранов. Ранее в июле стало известно об аресте семерых сотрудников ФСБ, в том числе троих бойцов "Альфы", по подозрению в разбое.

"Он был уволен некоторое время назад ", - заявил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. В марте 2019 года издание "Спецназ России" писало, что Канакин уже не возглавляет "Альфу".

Гончаров предполагает, что увольнение Канакина не связано с арестом бойцов "Альфы" по подозрению в разбое.

"Я бы не связывал эти события", - сказал Гончаров (цитата по Интерфаксу). По его словам, Канакин после увольнения возглавил ассоциацию ветеранов подразделения.

Канакин служил в "Альфе" с 1984 года, в марте 2014 года он возглавил спецподразделение. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке (2002) и в школе в Беслане (2004). В сентябре 2004 года ему было присвоено звание Героя России.

Арест сотрудников ФСБ за разбой

5 июля стало известно, что Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу семерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое в особо крупном размере. Пятеро из них отправлены в СИЗО, еще двое - под домашний арест.

Фамилии и должности арестованных не назывались. По информации РБК, среди задержанных были трое сотрудников спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России. Агентство РИА Новости сообщало, что один из задержанных - сотрудник Академии ФСБ.

Источники РБК утверждали, что задержанные офицеры ФСБ похитили из одного из банков 136 млн рублей (2,2 млн долларов), инсценировав в нем обыск. На прошлой неделе РБК сообщал, что владельцем похищенных денег признан 33-летний безработный москвич.

Чем занимается "Альфа"?

Спецподразделение "А" (впоследствии "Альфа") было сформировано в составе КГБ СССР в 1974 году. Первоначально группа насчитывала 30 человек, затем число бойцов увеличилось до нескольких сотен.

Как сообщал ТАСС, первым заданием "Альфы" было боевое прикрытие операции по обмену генсека чилийской компартии Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского.

Бойцы "Альфы" участвовали в штурме дворца президента Афганистана Амина в декабре 1979 - это был первый эпизод советской военной кампании в этой стране.

После развала Советского Союза "Альфа" участвовала в обеих чеченских войнах и в ряде других контртеррористических операций.