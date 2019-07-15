Суд арестовал владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова. Адвокаты предлагали залог в 3 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Мазурова до 12 сентября

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца - до 12 сентября - основателя и владельца компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова по обвинению в мошенничестве. Дело против него возбуждено по заявлению Сбербанка. Мазурова подозревают в хищении не менее 29 млн долларов.

Суд согласился с ходатайством следствия и отправил Мазурова под арест на два месяца, передает корреспондент Би-би-си из зала суда.

"Вот так вот, вот тебе и меценатство. Сбербанк рулит", - сказал глава РОО "Новый поток" Юрий Навражный после оглашения приговора в коридоре суда.

Мазурова задержали в аэропорту "Шереметьево" 13 июля. Он возвращался из зарубежной командировки из Женевы.

На заседании судья зачитала выдержки из материалов следствия, из которых стало известно, что уголовное дело возбудили в прошлую пятницу, 12 июля, по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Госбанк признан потерпевшим по делу.

Следственный департамент МВД подозревает Мазурова в хищении "не менее 29 млн долларов", следует из материалов дела, с которыми ознакомился корреспондент Би-би-си.

Перед началом заседания у дверей столпилось около 40 человек. Среди них были как журналисты, так и угрюмые мужчины спортивного телосложения во главе с руководителем негосударственной организации "Новый поток" (занимается в том числе поддержкой в России бокса, греко-римской борьбы и дзюдо) Юрием Навражным. Они закрывали фотографам объективы и пытались помешать сфотографировать бизнесмена. Они же упрекали журналистов в том, что те толкаются.

Следователь в обоснование просьбы об аресте Мазурова заявил, что тот совершил преступление в составе организованной группы, иные участники которой не установлены. Следствие сочло, что, оставаясь на свободе, Мазуров мог бы оказывать давление на свидетелей и препятствовать сбору доказательств.

Сам Мазуров вину не признает. Его адвокаты на судебном заседании говорили, что у Мазурова не было намерения скрываться, потому что еще 11 июля он добровольно приехал в следственный департамент МВД и дал развернутые пояснения по всем вопросам, которые интересовали следствие.

Кроме того, по мнению адвокатов бизнесмена, арестовывать Мазурова нельзя, потому что закон запрещает заключать под стражу лиц, действия которых квалифицируются как предпринимательская деятельность.

Защита Мазурова предлагала суду отпустить бизнесмена под залог в размере 3 млн рублей.

Кроме того, его адвокаты указывали на то, что возбуждение дела вечером в пятницу - это "процессуальная хитрость", в результате которой у адвокатов не было времени на подготовку к заседанию по мере пресечения.

Мазуров оказывал помощь детям погибших сотрудников МВД. "И вот такая благодарность", - возмущался на заседании суда адвокат бизнесмена Александр Пазизин.

В чем обвиняют Мазурова?

Дмитрий Мазуров известен как бывший совладелец крупнейшего в России независимого Антипинского нефтеперерабатывающего завода. В середине 2000-х он с нуля построил нефтяную компанию с выручкой 6 млрд долларов. Его партнерами были однокурсник Путина юрист Николай Егоров и знакомый нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина Владимир Калашников.

В постановлении о возбуждении уголовного дела утверждается, что 26 июня 2015 года между Антипинским НПЗ, совладельцем которого был Мазуров, и Сбербанком был заключен договор об открытии возобновляемой кредитной линии сроком на три года на общую сумму 100 млн долларов.

Не менее 29 млн долларов, что по курсу того времени в рублях составляет 1,806 млрд рублей, было похищено, полагает следствие.

15 июля Сбербанк официально подтвердил, что обратился в правоохранительные органы "по многочисленным выявленным фактам незаконных действий" со стороны контролирующего акционера НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего гендиректора завода Геннадия Лисовиченко, говорится в заявлении госбанка.

Что Мазуров сказал в суде?

"Это все смешно, похоже на фарс", - так прокомментировал на суде Мазуров дело против него. "Обвинять меня, что я этими деньгами завладел, смешно. Это несерьезно", - сказал он.

Антипинский завод "строили в пустом поле", строительство обошлось в 3 млрд долларов, добавил предприниматель.

По его словам, несмотря на период убыточности НПЗ, компания продолжала обслуживать кредиты. "Сбербанку было выплачено процентов около 900 млн долларов", - сказал бизнесмен.

Сбербанк является основным кредитором Антипинского НПЗ. В прошлом году у завода начались проблемы, завод остановил производство. В мае этого года НПЗ попросил признать себя банкротом. А 80% Антипинского НПЗ перешли Сбербанку.

"Остановка завода послужила основанием для дефолта и списания моих акций. Банк забрал актив с оценкой выше на несколько млн долларов чем сумма кредитов", - сказал Мазуров на суде.

В компании "Новый поток" изданию "Коммерсант" сказали, что расценивают задержание Мазурова как попытку давления на следствие со стороны недоброжелателей.