Мэр Лондона отверг проект строительства небоскреба "Тюльпан"

Правообладатель иллюстрации DBOX for Foster + Partners Image caption Согласно плану, высота здания "Тюлип" (Тюльпан) составила бы 305,3 м

Мэр Лондона Садик Хан отказался санкционировать строительство нового небоскреба, названного по проекту "Тюльпаном" (The Tulip). Высотка должна была появиться в Сити.

Согласно плану, высота "Тюльпана" составила бы 305,3 м. В его основе должен был находиться "стебель", а в верхней части - смотровая площадка и ресторан.

Небоскреб стал бы вторым по высоте в Западной Европе.

Представитель городской администрации заявил: "У мэра есть серьезные замечания по поводу этого обращения о выдаче разрешения на строительство, и, детально изучив его, он принял решение не разрешать этот проект, представляющий, как он считает, лишь ограниченную практическую ценность для общества".

"В частности, он считает, что дизайн недостаточно качественный для такого престижного места, а башня нанесет ущерб силуэту Лондона и затронет вид на расположенный поблизости Тауэр, который является памятником Всемирного наследия", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Dan Mullan/Getty Images Image caption Так "Тюльпан" мог выглядеть рядом с другими небоскребами

Представитель Tulip Project, занимающейся этим проектом, заявил: "[Мы] разочарованы решением мэра Лондона отказать в разрешении на строительство, учитывая, что "Тюльпан" будет приносить экономическую выгоду и Лондону, и всей Британии как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Нам потребуется некоторое время, чтобы продумать возможные дальнейшие шаги для проекта "Тюльпан"".

В апреле администрация лондонского Сити одобрила проект архитектурного бюро Foster and Partners, несмотря на возражения организаций, занимающихся защитой исторического наследия. Предполагалось, что небоскреб будет достроен к 2025 году.

На верхних этажах небоскреба должны были разместиться три крутящиеся прозрачные капсулы, из которых посетители смогли бы любоваться Лондоном с высоты птичьего полета.