"13 причин почему": Netflix убрал сцену самоубийства героини
Американский стриминговый сервис Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" сцену самоубийства молодой девушки - спустя два года после премьеры.
Как заявили представители Netflix, решение было принято по рекомендации медицинских экспертов, в частности, главы Американской организации по предотвращению суицида (AFSP) доктора Кристины Мутье.
В этой вызвавшей неоднозначную реакцию публики сцене из первого сезона было довольно подробно показано самоубийство подростка Ханны в исполнении актрисы Кэтрин Лэнгфорд.
В новой версии Netflix эта трехминутная сцена отсутствует, и зритель видит только уже момент обнаружения тела героини.
Британская благотворительная компания Samaritans, оказывающая психологическую помощь людям, склонным к суицидальным мыслям, с энтузиазмом отреагировала на решение руководства Netflix.
"Показ на экране тяжелых жизненных ситуаций может способствовать пониманию, может помочь людям обратиться за помощью, но делать это необходимо с должной ответственностью", - сказала Лорна Фрейзер из отдела по связям с общественностью Samaritans.
Netflix в своем заявлении говорит, что следит за продолжающимися спорами вокруг этого сериала, третий сезон которого выходит осенью этого года.
"Чтобы не возникло желания повторить"
Сериал "13 причин почему" вышел в стриминговом серисе Netflix весной 2017 года. Фильм получил высокие оценки критиков за освещение таких чувствительных тем как изнасилование, травля, запугивание и членовредительство.
Но многие сочли, что создатели сериала слишком детализированно и красочно показали сцену самоубийства Ханны.
В связи с решением убрать вызвавшую нарекания сцену продюсер Брайан Йорки написал в "Твиттере", что изначальная мысль создателей была показать "отвратительную, мучительную реальность суицида столь графически подробно, чтобы ни у кого не возникло желания это повторить".
Но, по его словам, мнение специалистов вынудило создателей картины поменять свое решение.
"Ни одна сцена не может быть важнее, чем весь наш проект, - сказал Йорки. - Мы считаем, что нынешняя корректура пойдет на пользу аудитории и в то же время нивелирует риски для особо уязвимых молодых зрителей".
В основу сюжета сериала "13 причин почему" лег роман американского писателя Джея Эшера. В нем рассказывается о студенте-старшекласснике, который выясняет причины самоубийства его одноклассницы Ханны, слушая записанное ею на кассетах признание.
В России с 2012 года действует закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих, в частности, призывы к самоубийству, его демонстрацию и описание способов его совершения.
Ссылаясь на ряд проведенных в мире исследований, Роскомнадзор выпустил специальные рекомендации журналистам - как правильно освещать связанные с суицидом новостные сюжеты.