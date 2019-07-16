Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Кэтрин Лэнгфорд сыграла Ханну Бейкер в сериале "13 причин почему"

Американский стриминговый сервис Netflix вырезал из сериала "13 причин почему" сцену самоубийства молодой девушки - спустя два года после премьеры.

Как заявили представители Netflix, решение было принято по рекомендации медицинских экспертов, в частности, главы Американской организации по предотвращению суицида (AFSP) доктора Кристины Мутье.

В этой вызвавшей неоднозначную реакцию публики сцене из первого сезона было довольно подробно показано самоубийство подростка Ханны в исполнении актрисы Кэтрин Лэнгфорд.

В новой версии Netflix эта трехминутная сцена отсутствует, и зритель видит только уже момент обнаружения тела героини.

Британская благотворительная компания Samaritans, оказывающая психологическую помощь людям, склонным к суицидальным мыслям, с энтузиазмом отреагировала на решение руководства Netflix.

"Показ на экране тяжелых жизненных ситуаций может способствовать пониманию, может помочь людям обратиться за помощью, но делать это необходимо с должной ответственностью", - сказала Лорна Фрейзер из отдела по связям с общественностью Samaritans.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Главный герой сериала "13 причин почему" Клей в исполнении Дилана Миннетта

Netflix в своем заявлении говорит, что следит за продолжающимися спорами вокруг этого сериала, третий сезон которого выходит осенью этого года.

"Чтобы не возникло желания повторить"

Сериал "13 причин почему" вышел в стриминговом серисе Netflix весной 2017 года. Фильм получил высокие оценки критиков за освещение таких чувствительных тем как изнасилование, травля, запугивание и членовредительство.

Но многие сочли, что создатели сериала слишком детализированно и красочно показали сцену самоубийства Ханны.

В связи с решением убрать вызвавшую нарекания сцену продюсер Брайан Йорки написал в "Твиттере", что изначальная мысль создателей была показать "отвратительную, мучительную реальность суицида столь графически подробно, чтобы ни у кого не возникло желания это повторить".

Но, по его словам, мнение специалистов вынудило создателей картины поменять свое решение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Продюсер сериала Брайн Йорки полагает, что судьба всего сериала важнее одной сцены

"Ни одна сцена не может быть важнее, чем весь наш проект, - сказал Йорки. - Мы считаем, что нынешняя корректура пойдет на пользу аудитории и в то же время нивелирует риски для особо уязвимых молодых зрителей".

В основу сюжета сериала "13 причин почему" лег роман американского писателя Джея Эшера. В нем рассказывается о студенте-старшекласснике, который выясняет причины самоубийства его одноклассницы Ханны, слушая записанное ею на кассетах признание.

В России с 2012 года действует закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих, в частности, призывы к самоубийству, его демонстрацию и описание способов его совершения.

Ссылаясь на ряд проведенных в мире исследований, Роскомнадзор выпустил специальные рекомендации журналистам - как правильно освещать связанные с суицидом новостные сюжеты.