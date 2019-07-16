В России вводят ГОСТ для фотосессий младенцев. Зачем?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Фотограф, снимающий младенцев, должен быть совершеннолетним, не иметь судимости и вредных привычек, не страдать хроническими инфекциями, ВИЧ, туберкулезом

Российских младенцев в возрасте до 28 дней с января следующего года можно будет фотографировать только при соблюдении нового ГОСТа. Документ появился на сайте Росстандарта.

Его действие распространяется как на выездные фотосессии, так и на студийные и домашние. ГОСТ в первую очередь коснется съемок при выписке из роддомов и сразу после этого. Новые стандарты не будут применять к фотосессии во время родов.

Заказывать фотосессию ребенка, согласно документу, смогут только его родители или законные представители; для съемки и обработки данных потребуется их письменное согласие.

В документе детально расписаны обязанности фотографа по отношению к ребенку и родителям до, во время и после фотосессии, вплоть до того, что "если новорожденный начнет плакать, следует не мешать матери его успокаивать".

Би-би-си направила запрос в Росстандарт и ожидает ответа.

Как снимать младенцев по ГОСТу

Фотограф должен знать физиологию младенцев и владеть минимальными навыками ухода за ними. По пунктам расписаны и действия фотографа после съемки - процессы обработки фотографий и передачи их родителям.

Съемка должна проходить в присутствии родителей ребенка, при этом фотографу необходимо следить, чтобы младенец не оставался без их присмотра.

Помещение студии не должно быть проходным, в нем надо поддерживать "оптимальный микроклимат", проводить проветривание и кварцевание после каждой съемки. Помещение должно быть оснащено датчиками замера температуры и влажности.

Все предметы для съемки (например, корзины или игрушки) должны быть гипоаллергенны и продезинфицированы. Температура воздуха в фотостудии должна быть не ниже +22 градусов, а влажность - 50-70%.

В ГОСТе рекомендуется, чтобы фотосессия при выписке из роддома не занимала больше 15 минут. У фотографа с собой должны быть медкнижка и паспорт.

Согласно документу, фотограф должен быть совершеннолетним, не иметь судимости, вредных привычек, вестибулярных расстройств и проблем с координацией движений, судорог, нарушений зрения, не страдать психическими расстройствами, кожными болезнями и "социально опасными заболеваниями" (среди них указаны хронические инфекции, гепатит, ВИЧ, СПИД и туберкулез).

Фотограф также должен иметь диплом о профессиональной подготовке в лицензированном учреждении и проходить повышение квалификации не реже, чем раз в три года.

Что говорят фотографы

"Очень многие мои коллеги сейчас настроены скептически и не планируют заниматься оформлением своей деятельности. Но здорово, что благодаря ГОСТу многие родители задумаются, что решающими факторами при выборе фотографа должны стать его профессионализм и опыт, а не стоимость услуг", - говорит фотограф новорожденных Полина Привалова.

Она отмечает, что пункт о профессиональной подготовке в лицензированном учреждении вызывает у нее вопросы, так как такие учреждения ей неизвестны. "Хотя я снимаю пять лет и два-три раза в год учусь у российских и зарубежных фотографов, ни один из моих сертификатов под требования ГОСТа не подходит", - говорит она.

У фотографа есть вопросы и к требованиям об обязательной сертификации реквизита. "Получается, что весь реквизит, в котором сейчас снимают фотографы новорожденных, должен отправиться на свалку", - отмечает Привалова.

В целом, по ее словам, для нее после 2020 года ничего не изменится. "Я и так фактически соблюдаю все требования, обозначенные в новом ГОСТе, - поясняет она. - Чтобы соответствовать им формально, понадобится с десяток бумажек. Вряд ли я буду тратить на это время и деньги, которые могу потратить на свой профессиональный рост. Уверена, что мои клиенты выбирают меня прежде всего за качество картинки и сервиса, а не за отметку "сфотографировано по ГОСТу", - говорит Привалова.

По ее словам, введение ГОСТа может повлиять на ценообразование - фотосессии младенцев станут дороже.

Фотограф Елена Спивак, проходившая соответствующее обучение и снимавшая младенцев в прошлом, приветствует введение такого ГОСТа, хотя считает, что "уже и так рынок к этому пришел". "Плюс сама мама троих деток, и для меня как потребителя очень важно, чтобы человек, который будет контактировать с новорожденным, был здоров, обучен, и весь реквизит дезинфицирован", - говорит Спивак.

Она поясняет, что нередко такие съемки предлагают "ничего не понимающие в этом люди", чем действительно могут нанести вред. О повышении ответственности для начинающих говорит и Привалова: по ее словам, с введением ГОСТа фотографы, которые только начинают снимать новорожденных, не будут забывать о том, что необходимо вкладываться в свое образование, "чтобы съемка была безопасной и комфортной для всех участников процесса".