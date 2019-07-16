Соболь и Гудкову отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любовь Соболь (в центре) в субботу заявила, что объявляет голодовку с требованием допустить ее на выборы

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь, выдвигавшейся на выборы в Мосгордуму, отказали в регистрации в качестве кандидата. Основание для отказа - признание недействительными почти 15% поданных за ее выдвижение подписей при максимально допустимом браке в 10%.

Как заявили в избирательной комиссии, 388 подписей были признаны недостоверными почерковедами, 74 подписи признаны недействительными из-за ошибок сборщиков, 93 - из-за несоответствия адресов, в 19 подписях найдено полное несоответствие данных, четыре подписанта числятся умершими. Всего недействительными признали 712 подписей.

Соболь просила предоставить членам комиссии день на изучение предоставленных ею возражений, однако ей в этом отказали. Среди возражений, в частности, были заявления 72 человек, которые подтвердили, что именно они ставили подписи за Соболь.

Юрист ФБК выдвигалась на выборы в Мосгордуму в 43-м избирательном округе, объединяющем районы Арбат, Пресненский и Хамовники. О признании части подписей недействительными Соболь сообщила в субботу вечером - и тогда же объявила голодовку.

Вечером во вторник в регистрации было отказано еще нескольким независимым кандидатам - бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, депутату района Зюзино Константину Янкаускасу (31-й округ), директору ФБК Ивану Жданову (8-й округ) и депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой (9-й округ).

Накануне стало известно, что на выборы не допущен глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин (45-й округ).

Всего на выборы выдвигались 426 человек, но только 290 из них предоставили документы для регистрации. Утром во вторник в Мосгоризбиркоме сообщали, что процедуру регистрации успешно прошли 216 кандидатов.

Протесты из-за выборов

14-15 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, в подписях за выдвижение которых нашли большой процент брака.

14 июля у Мосгоризбиркома полиция провела жесткие задержания, среди задержанных оказались Соболь, Яшин и Жданов.

Кандидаты считают, что избирательные комиссии забраковали их подписи незаконно, а большой процент брака они объясняют, в частности, тем, что проверяющие неправильно вводят данные подписантов.

Оппозиционеры обещают каждый день собираться на Трубной площади, а на субботу запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

В Мосгоризбиркоме обвиняют недовольных кандидатов в "шантаже и давлении". В понедельник около 10 человек, в том числе Соболь, Яшин и Гудков, пришли в Мосгоризбирком для встречи с его руководителем Валентином Горбуновым, однако тот отказался принять их всех вместе. Они, в свою очередь, не согласились говорить с ним по отдельности.

Утром во вторник состоялась встреча с оппозиционными кандидатами в ЦИК России. Бывший лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин, чьи подписи также забраковали, заявил, что не удовлетворен результатами встречи, так как кандидаты хотели поговорить с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Сейчас она на больничном.

Сама Памфилова во вторник заявила, что требование оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней сегодня считает "ударом ниже пояса". "Сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече", - пояснила она. Глава ЦИК России готова встретится с оппозиционерами только 22 июля.

Кремль не собирается вмешиваться в скандал с выборами в Мосгордуму, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.