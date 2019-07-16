Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Корабль "Дракон" предназначен для доставки людей на борт МКС

Выяснилась причина аварии, произошедшей в апреле при испытаниях пилотируемой капсулы компании SpaceX.

Тогда во время наземных испытаний на мысе Канаверал в капсуле произошла разгерметизация и прогремел взрыв.

Пострадавших при этом не было, но авария поставила под вопрос график планируемых полетов НАСА к Международной космической станции.

В настоящее время НАСА использует для доставки людей на МКС российские ракеты и корабли серии "Союз".

Однако американское космическое агентство планирует уже в ближайшие месяцы переключиться на использование космической техники, которую предлагают частные компании SpaceX и Boeing.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Так художник представляет себе грядущую стыковку корабля "Дракон" с МКС

Предварительные результаты внутреннего расследования, проведенного специалистами компании SpaceX, показали, что в результате протечки клапана в трубы высокого давления, предназначенные для гелия, поступило небольшое количество жидкого окислителя - азотного тетроксида (АТ), который используется в ракетных двигателях.

20 апреля на испытательном стенде на мысе Канаверал инженеры компании SpaceX проводили наземные испытания двигателей. Капсула была закреплена на стенде, а ее двигатели включены на полную мощность.

В ходе испытаний титановый клапан гелиевого трубопровода высокого давления пропустил небольшое количество жидкого окислителя АТ.

Это произошло при включении аварийной системы, предназначенной для катапультирования капсулы с экипажем в случае аварии ракеты-носителя. В результате протечки был разрушен механизм клапана.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Экипажи НАСА перед двумя прототипами пилотируемых капсул

В заявлении компании говорится: "Разрушение титановой детали под воздействием высокого давления, под которым поступал АТ, оказалось достаточным для воспламенения клапана и стало причиной взрыва. Реакция между титаном и АТ под высоким давлением стала неожиданностью".

В результате этого инцидента компания SpaceX уже приняла ряд мер, включая использование вместо обратных клапанов так называемых разрывных мембран.

Такие устройства полностью перекрывают трубопровод под воздействием аномально высокого давления. Инженеры компании считают, что это предотвратит проникновение жидких компонентов ракетного топлива в систему высокого давления.

"Это были испытания"

"Это были испытания. Для этого они и проводятся. Мы обнаруживаем, что пошло не так, вносим исправления и движемся дальше. НАСА это делало всегда, того же мы ожидаем и от наших коммерческих партнеров. Они это делают", - заявил представитель НАСА Джим Брайденстайн.

Компания SpaceX подверглась критике за то, что, как некоторые посчитали, после взрыва не была достаточно откровенна по поводу произошедшего.

Джим Брайденстайн сообщил, что теперь введен определенный порядок информирования общественности в подобных случаях.

"Мы проведем пресс-конференцию в течение двух часов и предоставим общественности как можно больше информации", - объяснил он.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Пилотируемая капсула "Дракон" (Crew Dragon) компании Илона Маска SpaceX

Из-за аварии SpaceX пришлось пересмотреть программу предстоящих запусков, чтобы обеспечить сроки выполнения договора с НАСА.

Пилотируемая капсула "Дракон", которая предназначалась первоначально для первого демонстрационного пилотируемого полета к МКС, теперь будет использована для проведения полетных испытаний аварийной системы спасения.

Для демонстрационного полета будет использована другая капсула, первоначально предназначавшаяся для первого рабочего полета.

Демонстрационный полет, который получил кодовое обозначение "Демо-2", доставит на МКС американских астронавтов Дуга Херли и Боба Бенкена.

Он станет первым стартующим с территории США пилотируемым полетом американских астронавтов после полета космического челнока в июле 2011 года.

Ожидается, что за ним последует первый полет нового аппарата CST-100 "Старлайнер" фирмы Boeing.

Астронавты Майкл Финке, Кристофер Фергюсон и Николь Аунапу Манн совершат первый испытательный полет "Старлайнера".