Грузия отказала в убежище возможному заказчику убийства следователя Шишкиной
Городской суд Тбилиси отказал в политическом убежище хакеру Ярославу Сумбаеву - в России его обвиняют в создании преступной группы, которая, по версии следствия, похищала средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием "билетного" дела занималась следователь Евгения Шишкина, убитая 10 октября прошлого года в Подмосковье.
Сумбаеву было отказано в политическом убежище 9 июля 2019 года, спустя восемь месяцев после задержания. Об этом в среду сообщили Би-би-си в городском суде Тбилиси. Там не уточнили причину отказа.
Хакер Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве, сообщали собеседники Би-би-си, знакомые с ходом следствия.
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Хакер находился в международном розыске и пользовался поддельным паспортом Литвы на имя Виталия Макарова. Он был задержан в ноябре прошлого года и с тех пор содержится в Глданской тюрьме на окраине Тбилиси.
У адвокатов Сумбаева есть 15 дней, чтобы обжаловать решение в апелляционном суде. Там заявили, что пока не получали документы от адвокатов Сумбаева.
В прокуратуре Грузии Би-би-си сказали, что процесс экстрадиции Сумбаева приостановлен до окончания процесса апелляции по делу о политубежище. "Правительство Грузии не вмешивается в этот процесс, экстрадиция происходит в обычном режиме с соблюдением законодательства Грузии", - заявил представитель прокуратуры.
О том, что решение о приостановке экстрадиции якобы принято на фоне протестов в Грузии, 15 июля писала газета "Коммерсант".
Вопрос об экстрадиции
В мае Верховный суд Тбилиси подтвердил решение городского суда об экстрадиции Сумбаева в Россию.
Его адвокат Иван Норакидзе говорил Би-би-си, что решение об экстрадиции нарушает право Сумбаева на защиту, он обещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека. С тех пор Норакидзе был недоступен для комментария.
Сумбаев считает себя жертвой политического преследования. В письме Би-би-си из СИЗО он утверждал, что с 2012-2013 годы некие сотрудники ФСБ якобы "заставляли его подрывать экономику США и европейских государств". Письмо передал через адвоката.
Убийство следователя Шишкиной
Российское следствие считает Сумбаева организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.
Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу России. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.
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Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.
Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи погибшего следователя Шишкиной, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый в организации убийства. О том, что он мог быть организатором и заказчиком убийства, говорили еще три источника Би-би-си, знакомые с расследованием.
Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.
По данным трех источников Би-би-си, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления МВД.
По подозрению в убийстве Шишкиной уже задержаны и помещены под стражу еще два человека.
Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги, - 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Оба дали признательные показания и сообщили, что совершили преступление за деньги.
По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила 1 млн рублей. Из них часть оставил себе посредник.