Грузия отказала в убежище возможному заказчику убийства следователя Шишкиной

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption 28-летний Ярослав Сумбаев родился в Астрахани, жил в Петербурге, скрывался в Черногории и попал в заключение в Грузии

Городской суд Тбилиси отказал в политическом убежище хакеру Ярославу Сумбаеву - в России его обвиняют в создании преступной группы, которая, по версии следствия, похищала средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Расследованием "билетного" дела занималась следователь Евгения Шишкина, убитая 10 октября прошлого года в Подмосковье.

Сумбаеву было отказано в политическом убежище 9 июля 2019 года, спустя восемь месяцев после задержания. Об этом в среду сообщили Би-би-си в городском суде Тбилиси. Там не уточнили причину отказа.

Хакер Сумбаев - основной подозреваемый по делу об убийстве, сообщали собеседники Би-би-си, знакомые с ходом следствия.

Хакер находился в международном розыске и пользовался поддельным паспортом Литвы на имя Виталия Макарова. Он был задержан в ноябре прошлого года и с тех пор содержится в Глданской тюрьме на окраине Тбилиси.

У адвокатов Сумбаева есть 15 дней, чтобы обжаловать решение в апелляционном суде. Там заявили, что пока не получали документы от адвокатов Сумбаева.

В прокуратуре Грузии Би-би-си сказали, что процесс экстрадиции Сумбаева приостановлен до окончания процесса апелляции по делу о политубежище. "Правительство Грузии не вмешивается в этот процесс, экстрадиция происходит в обычном режиме с соблюдением законодательства Грузии", - заявил представитель прокуратуры.

О том, что решение о приостановке экстрадиции якобы принято на фоне протестов в Грузии, 15 июля писала газета "Коммерсант".

Вопрос об экстрадиции

В мае Верховный суд Тбилиси подтвердил решение городского суда об экстрадиции Сумбаева в Россию.

Его адвокат Иван Норакидзе говорил Би-би-си, что решение об экстрадиции нарушает право Сумбаева на защиту, он обещал обжаловать его в Европейском суде по правам человека. С тех пор Норакидзе был недоступен для комментария.

Сумбаев считает себя жертвой политического преследования. В письме Би-би-си из СИЗО он утверждал, что с 2012-2013 годы некие сотрудники ФСБ якобы "заставляли его подрывать экономику США и европейских государств". Письмо передал через адвоката.

Убийство следователя Шишкиной

Российское следствие считает Сумбаева организатором группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Также он находился во всероссийском и международном розыске по делу о скимминге - хищении с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Дело о мошенничестве с железнодорожными билетами было раскрыто группой Евгении Шишкиной - старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу России. Она не дожила до начала судебного процесса по этому делу 19 дней.

Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье рано утром 10 октября. Киллер использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Как рассказали три источника Би-би-си, следователь скончалась от двух огнестрельных ранений в область спины и шеи.

Правообладатель иллюстрации Russian Ministry of Internal Affairs Image caption Подполковник Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года. Она вела резонансные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями и мошенничеством

Адвокат Александр Карабанов, чье бюро представляет интересы семьи погибшего следователя Шишкиной, говорил Би-би-си, что Сумбаев - основной подозреваемый в организации убийства. О том, что он мог быть организатором и заказчиком убийства, говорили еще три источника Би-би-си, знакомые с расследованием.

Защита Сумбаева его причастность к данному преступлению отрицает.

По данным трех источников Би-би-си, знакомых с ходом расследования, Шишкина получала угрозы в одном из мессенджеров с аккаунта, который она считала принадлежавшим Сумбаеву. Об этих угрозах она сообщала в рапорте руководству транспортного управления МВД.

По подозрению в убийстве Шишкиной уже задержаны и помещены под стражу еще два человека.

Непосредственным исполнителем убийства следствие считает Абдулазиза Абдулазизова, а посредником, передавшим ему деньги, - 17-летнего жителя Санкт-Петербурга. Оба дали признательные показания и сообщили, что совершили преступление за деньги.

По данным Би-би-си, убийство могло быть организовано через интернет, а выплаченная киллеру сумма составила 1 млн рублей. Из них часть оставил себе посредник.