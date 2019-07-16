В работе базы ЗАГС по всей России произошел сбой

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В работе единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) произошел сбой, который коснулся разных регионов России, сообщили СМИ. Минюст России объяснил проблемы с установкой новой версии электронной системы.

Из-за сбоя граждане с 15 июля не могут получить свидетельства о браке, о рождении или о смерти, пишет издание "Медуза", ссылаясь на региональные ресурсы. Другие источники сообщают, что работа продолжается в ручном режиме.

Эта проблема носит общероссийский характер, написала в "Твиттере" глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.

"Они [сбои] не только в Екатеринбурге, они по всей стране со вчерашнего дня. Ситуация под контролем, вот-вот должна разрешиться", - сказали изданию РБК в управлении ЗАГС Свердловской области.

В отделе ЗАГС администрации города Владимира уточнили, что все загсы региона работают, но в ручном режиме. В отделениях ЗАГС Московской области все действия осуществляются вручную, пишет агентство ТАСС.

В одном из загсов Екатеринбурга пояснили, что перестала работать федеральная база, которую обслуживает Федеральная налоговая служба (ФНС).

"Не работает общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний", - сказал собеседник ТАСС.

Эту информацию подтвердили в отделе общественных связей министерства юстиции России, которое курирует работу ЗАГС.

"С 14 июля по 15 июля ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе. В настоящее время ФНС России работает над его устранением", - сказали в минюсте.

ФНС с прошлого года выступает оператором единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Представитель налоговой службы заявил, что это надо рассматривать не как сбой, а как плановое обновление системы.

"ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме", - цитирует заявление ФНС агентство RNS.

Как только обновления будут установлены, данные будут автоматически внесены в систему, пообещали в налоговой службе.