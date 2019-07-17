Путин расширил действие указа о выдаче паспортов жителям Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому получить российское гражданство по упрощенной процедуре смогут не только жители ДНР и ЛНР, но и все проживавшие в Донецкой и Луганской областях Украины. Путин еще в апреле допускал выдачу паспортов всем украинцам.

Указ Путина вносит изменения в другой его указ, изданный им в конце апреля. Тогда российский президент предоставил такое право жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Фактически речь шла о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Теперь слова "отдельные районы" будут исключены. Таким образом, новый указ Путина дает право получения гражданства России в упрощенном порядке жителям тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева.

Для того, чтобы претендовать на упрощенную процедуру, достаточно иметь документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей к апрелю 2014 года, когда в Донбассе начались боевые действия, сказано в новом указе.

В апреле Путин объяснял свое решение, вызвавшее крайне жесткую реакцию Киева, гуманитарными соображениями. В мае открылись пункты выдачи паспортов в Ростовской области, граничащей с неподконтрольными Украине областями.

Зачем это нужно?

Решение Путина расширить географию выдачи российских паспортов украинцам газета "Коммерсант" объясняет большим количеством обращений за гражданством России. "Явление, - утверждают собеседники издания, - стало настолько массовым, что информацию о нем довели до президента, который подписал новый указ".

По состоянию на 17 июля российские паспорта получили 10 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом ранее в среду заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

"Учитывая, что 3 млн 264 тысяч хотят получить, это мало, - рассуждал депутат. - Это те люди, которые в городах и районах Луганской и Донецкой народных республик, 99% хотят получить паспорта Российской Федерации".

По данным "Коммерсанта", жители ДНР и ЛНР подали около 30 тысяч ходатайств о гражданстве. Еще 20 тысяч заявлений написали беженцы и обладатели других миграционных статусов, уже выехавшие с территории Украины.

Что это дает?

Апрельским указом Путина было установлено, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, поданных жителями ДНР и ЛНР, должно занимать не более трех месяцев.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Для получения гражданства достаточно подать заявление и несколько других документов - в частности, документ, удостоверяющий личность.

К 1 января 2019 года постоянное население ДНР оценивалось ее властями в 2,28 млн человек. Население ЛНР оценивается в 1,45 млн человек. Самопровозглашенные республики на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН.

Спор Путина с Зеленским

В апреле новый президент Украины Владимир Зеленский, тогда еще не заступивший на свой пост, называл действия Кремля "наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора".

Кроме того, Зеленский не советовал российским властям "зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами", поскольку "кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований". Он говорил, что Украина будет готова выдавать паспорта россиянам - "всем, кто готов бороться за свободу".

Путин тогда ответил Зеленскому заявлением о том, что в Москве не исключают выдачи паспортов всем украинцам, а не только жителям ДНР и ЛНР.

"Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства, - сказал тогда Путин. - Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство".