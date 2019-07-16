Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Урсула фон дер Ляйен в понедельник подала в отставку с поста министра обороны Германии, а во вторник стала главой Еврокомиссии

Новоизбранный парламент Европейского союза во вторник после долгого торга утвердил соратницу Ангелы Меркель, бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии.

За мать семи детей, 60-летнюю фон дер Ляйен проголосовали 383 из 751 депутата Европарламента.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной во главе центрального органа исполнительной власти Евросоюза.

Еврокомиссия разрабатывает законодательство ЕС и готовит проект бюджета Евросоюза, а затем следит за расходованием этих денег.

И это немаленькие деньги: бюджет Евросоюза на 2019 год - почти 166 миллиардов евро, а семилетний бюджет - больше триллиона.

Фон дер Ляйен была единственной кандидатурой - ее после трехдневных споров утвердили лидеры стран ЕС, но при этом исход голосования во вторник впервые в истории Европарламента не выглядел предопределенным.

Это - результат серьезных сдвигов, которые происходят в европейской политике - и не только в европейской.

Раньше - многие годы - в Европарламенте, как и в парламентах ведущих стран ЕС, доминировали две главные фракции мейнстрима - правоцентристы (Европейская народная партия) и левоцентристы (Прогрессивный альянс социалистов и демократов).

В них, как правило, входили правящие партии ведущих стран ЕС. В сумме эти фракции имели большинство, торговались между собой и с лидерами стран ЕС о кандидатурах на главные посты и без особых проблем утверждали их. Именно так пять лет назад заняли свои должности нынешний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск.

Но теперь, на майских выборах, эти две мегафракции Европарламента потеряли в сумме шестьдесят семь мандатов и с ними - большинство. Причем отобрали эти мандаты не только правые популисты, но и горячие сторонники укрепления Евросоюза из числа левых, либерал-демократов, других партий. То есть, голоса у мейнстрима растащили в обе стороны.

В результате расклады в Европарламенте усложнились.

Но все закончилось благополучно для фон дер Ляйен, когда за нее согласилось проголосовать большинство фракции социалистов.

Из гинекологии - в политику

Урсуле фон дер Ляйен 60 лет, у нее семеро детей. Она родилась в Брюсселе, но в 13-летнем возрасте переехала в Германию.

Училась в Лондонской школе экономики, но затем переквалифицировалась на врача и стала гинекологом. Помимо немецкого, она свободно говорит по-английски и по-французски.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Урсула фон дер Ляйен - соратница Ангелы Меркель по партии ХДС и министр обороны в ее правительстве

В политику фон дер Ляйен пришла, когда ей было уже за сорок, но быстро пошла в гору. Политическая карьера началась в парламенте Нижней Саксонии, а в 2005 году она возглавила министерство по делам семьи, женщин, молодежи и престарелых в первом кабинете Ангелы Меркель, которую с тех пор неустанно поддерживала во всех начинаниях.

В следующем кабинете ей достался пост министра труда, а в 2014 году фон дер Ляйен стала первой женщиной-министром обороны.

Военная среда консервативна. К вящему неудовольствию феминисток она преимущественно состоит из мужчин. Разумеется, фон дер Ляйен пришлось нелегко.

Поначалу все беды Бундесвера она списывала на предыдущее руководство, но после пяти лет у руля министерства эти аргументы уже не выглядят убедительно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Немка фон дер Ляйен сменит на посту главы Еврокомиссии люксембуржца Жана-Клода Юнкера

Найти общий язык с людьми в погонах ей не удалось - во многом, как говорят ее бывшие помощники, из-за стиля руководства. Встречи с военными часто превращались в фотосессии, изображавшие министра обороны в драматических позах на фоне военной техники.

"Катастрофическое состояние Бундесвера"

Так описал количество ситуацию в армии накануне утверждения кандидатуры фон дер Ляйен Руперт Шольц, бывший министром обороны при Гельмуте Коле.

Количество исправной техники в Бундесвере стремительно сокращается. Не хватает всего, от амуниции до нижнего белья. Правительство решило снять с вооружения основную единицу стрелкового оружия, автомат Heckler & Koch's G36, поскольку выяснилось, что при легком перегреве ствола из него уже невозможно попасть в цель.

В январе 2019 года (то есть спустя два года после крупнейшего в послевоенной истории Германии повышения расходов на оборону, которые, впрочем, все равно не соответствуют нормам НАТО) в Бундестаг был представлен доклад о состоянии дел в армии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боевая машина пехоты "Пума" начала поступать в Бундесвер в 2015 году. Правда, боеспособными остаются менее половины машин

Выяснилось, в частности, что германским военным в Афганистане приходится использовать гражданские вертолеты, им катастрофически не хватает бронежилетов, которые приходится одалживать у военных других стран.

Хуже всего дела обстояли с тяжелой техникой: зачастую менее половины танков, самолетов и военных судов были готовы к использованию, будь то в оперативных или тренировочных целях, а поставки новой техники затягивались на годы.

По мнению авторов доклада, проблемы Бундесвера, главным образом, связаны не с нехваткой средств, а с процветающей бюрократией, победить которую Урсула фон дер Ляйен не смогла.

Впрочем, с бухгалтерией в министерстве обороны тоже не все ладно. Фон дер Ляйен до сих припоминают, что переоборудование учебного парусника "Горх Фок II", построенного еще в 1958 году, вместо запланированных 10 миллионов евро обошлось в 135 миллионов.

Параллельно с этим развивалась и история о росте крайне правых настроений в армии, и скандал вокруг сексуальных домогательств. Фон дер Ляйен заявила, что Бундесвер страдает от слабого руководства на самых разных уровнях. Нетрудно догадаться, что популярности среди военных ей это не прибавило.

Не избежало министерство обороны и обвинений в обходе правил государственных закупок при предоставлении частным консультационным фирмам контрактов на миллионы евро. Сейчас их расследует парламентская комиссия, и, судя по рассказам свидетелей, эти обвинения не лишены оснований.

Политические трения

Оппозиция не раз призывала ее уйти в отставку, но свой пост Урсула фон дер Ляйен не покинула.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фон дер Ляйен до сих пор припоминают историю с модернизацией парусника "Горх Фок II"

Она часто появляется на телевидении и выглядит обаятельно, однако всевозможные скандалы заметно повредили ее политической репутации: пару лет назад она считалась едва ли не наиболее вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту главы государства, сегодня даже не входит в десятку самых популярных политиков.

"Фон дер Ляйен - наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы стать главой Еврокомиссии", - написал в своем "Твиттере" бывший председатель Европарламента Мартин Шульц.

Правда, Шульц - член конкурирующей СДПГ. Христианские демократы предпочитают не критиковать министра обороны в открытую, вместо этого указывая на плачевное состояние дел во вверенном ей министерстве и в армии в целом.

По оценкам немецкой прессы, в Берлине, скорее, рады отправить министра обороны в Брюссель, подальше от внутренней политики. Ангела Меркель собирается покинуть свой пост и оставить его лично отобранной ею преемнице, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В свободное от управления Бундесвером время фон дер Ляйен увлекается конным спортом - на фото она на церемонии открытия чемпионата Европы в Аахене в 2015 году

При поддержке Меркель Крамп-Карренбауэр на выборах нового руководства Христианско-демократического союза в декабре прошлого года стала главой партии. Во внутрипартийной борьбе лишние конкуренты ей сейчас не нужны.

Политические взгляды новой главы Еврокомиссии сейчас тоже вряд ли придутся ко двору во многих странах Европы. Фон дер Ляйен - сторонница большей федерализации Европейского союза, по образцу ФРГ или Швейцарии, и общеевропейской армии.

Во многих европейских странах ее выдвижение воспринимается как результат закулисной сделки Германии и Франции, что тоже не добавляет фон дер Ляйен популярности.