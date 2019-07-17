Конгресс осудил Трампа за расизм. Юридических последствий этот шаг иметь не будет

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Демократки Рашида Тлаиб, Айанна Прессли, Ильхан Омар и Александрия Окасио-Кортес (на фото слева направо) также известны своими резкими заявлениями в адрес президента Трампа

Палата представителей Конгресса США приняла символическую резолюцию, осуждающую президента Дональда Трампа за нападки на четырех небелых демократок, которым он предлагал уезжать туда, откуда они якобы приехали.

Резолюция, не имеющая обязательной силы, прошла преимущественно благодаря голосам демократического большинства в Палате представителей. Всего четверо республиканцев вопреки партийной линии и прямым призывам своего президента присоединились к демократам.

В документе, принятом 240 голосами против 187, Трампу выносится порицание за "расистские замечания, которые легитимизируют нарастающий страх и ненависть к новым американцам и людям небелого цвета кожи".

Трамп накануне отрицал расистский подтекст своих высказываний.

Скандал начался с твитов Трампа, которые все в США восприняли как направленные против группы из четырех молодых демократок, впервые избравшихся в Конгресс в ноябре минувшего года: Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Айанны Прессли и Рашиды Тлаиб. Трамп написал в "Твиттере", что они ненавидят Америку, а сами приехали из разваливающихся стран.

Трамп посоветовал им возвращаться на родину. В действительности все они гражданки США, причем из всех четверых лишь Ильхан Омар родилась в другой стране - в Сомали, но живет в США с детства.

Сами демократки в понедельник назвали нападки Трампа попыткой отвлечь внимание и призвали критиковать политику президента, а не его заявления.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption У спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (в центре) достаточно много своих разногласий с четырьмя демократками, которым Трамп предлагал уезжать поскорее. Но перед голосованием она назвала их сестрами

Все без исключения демократы в Конгрессе проголосовали за резолюцию с осуждением Трампа. Для них она стала способом сцементировать единство фракции в условиях острых разногласий между партийным руководством и четырьмя молодыми демократками.

В частности, все четверо выступают за импичмент Трампа - Рашида Тлаиб на встрече со своими избирателями вскоре после победы на выборах заявляла об этом даже в непечатных выражениях, - тогда как спикер палаты Нэнси Пелоси и другие лидеры демократов в Конгрессе считают эту идею по меньшей мере несвоевременной, лишенной перспектив в условиях контроля республиканцев над Сенатом и непопулярной среди избирателей.

Республиканцы до голосования путем различных процедурных маневров пытались оспорить попытки демократов приписать заявлениям Трампа расистский умысел.

Согласно большинству опросов, всего около 40% американцев одобряют деятельность Трампа, но уровень поддержки президента сильно различается в зависимости от партийных предпочтений. Среди республиканского электората президент намного популярнее, и все политики в партии, кто слишком рьяно его критиковал, в последние месяцы либо проигрывали выборы, либо покидали большую политику, не дожидаясь поражения.