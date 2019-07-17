Протесты в Москве продолжаются

В Москве продолжаются протесты против отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Накануне в регистрации было отказано юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, а вслед за ней еще нескольким независимым кандидатам - бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, депутату района Зюзино Константину Янкаускасу, директору ФБК Ивану Жданову, депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой и бывшему лидеру "Яблока" Сергею Митрохину.

Правообладатель иллюстрации EPA

Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил об отказе в регистрации еще в понедельник.

Пять лет крушения МН17

17 июня - пятая годовщина сбития "боинга" авиакомпании Malaysian Airlines на территории восточной Украины в 2014 году. Тогда погибли все 298 человек, летевшие рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Больше всего - 196 человек - среди погибших было граждан Нидерландов.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В июне Международная следственная группа назвала назвала имена четырех подозреваемых. Вот чем известны эти люди.

Ключевой фигурой среди них следствие считает Сергея Дубинского, известного также по позывному "Хмурый". Вскоре после оглашения выводов международных следователей Дубинский дал нам интервью, в котором отказался сотрудничать со следствием и отрицал свою причастность к трагедии.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Политическое долголетие Нетаньяху

На этой неделе (конкретный день зависит от метода подсчета) Биньямин Нетаньяху побьет рекорд Давида Бен-Гуриона по длительности пребывания на посту премьер-министра Израиля - чуть меньше 13 с половиной лет. Наш корреспондент Елизавета Фохт рассказывает о политическом долголетии израильского политика и его способности переживать многочисленные скандалы, которые нависают над ним и сейчас.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Расистский скандал с Трампом

Политический союзник Нетаньяху - президент США Дональд Трамп - тоже постоянно навлекает на себя скандалы. Самый громкий из них в эти дни связан с твитами, в которых президент советовал четырем молодым темнокожим демократкам в Конгрессе уезжать из Америки туда, откуда они якобы приехали. На самом деле три из четырех женщин в США родились, а четвертая, хотя и приехала из Сомали, живет в Америке с детства. Трампа обвинили в расизме, он эти обвинения отверг, но Палата представителей все же приняла заявление с осуждением его высказываний. Это заявление не имеет юридической силы.

Примечательно, кто за него голосовал: у демократов в Палате представителей большинство, и это большинство поддержало документ в полном составе, хотя отношение к Александрии Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашиде Тлаиб и Айанне Прессли в рядах партии не у всех однозначное. Среди республиканского меньшинства заявление поддержали всего четыре конгрессмена.

Надо исключить Турцию из НАТО

НАТО не может и дальше игнорировать тесные связи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с врагами Запада, пишет обозреватель Daily Telegraph Кон Кохлин в статье, озаглавленной "Настало время лишить Турцию членства в НАТО".

За 16 лет правления Эрдоган показал себя искусным манипулятором в своих отношениях с Западом. Играя на желании Европы сохранить тесные связи со страной, которая, как считается, имеет большое геополитическое значение, Эрдоган безоглядно преследовал собственные цели. Очевидно, что его убежденность в своей вседозволенности подвигла его вложиться в российскую систему противовоздушной обороны, пишет автор.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Поставка С-400 в Турцию вызвала озабоченность у членов НАТО

Сам факт того, что Россия согласилась продать Турции суперсовременные ракеты С-400, вызывает удивление, учитывая, что всего несколько лет назад Россия и Турция были на грани военного конфликта из-за сбитого турками российского самолета над Сирией. Очевидно, напряжение спало - да так, что Турция теперь принимает ракетные системы С-400, поставки которых были согласованы в рамках договора между Москвой и Анкарой о продаже вооружений на 2 млрд долларов, отмечает Кохлин.

Решение турецкого лидера вложиться в российскую военную технику идет вразрез с позицией всех остальных членов НАТО, которые считают, что Москва является главной угрозой для европейской стабильности. Стремление Турции довести сделку с Россией до конца не только является причиной разногласий с Вашингтоном, но также демонстрирует презрение Анкары к альянсу. Основные члены НАТО в Европе, включая Британию, должны показать, что они более не намерены терпеть такие действия. Эрдоган показал, что ему приятнее находиться в Москве, чем в Брюсселе, и нам следует понять, в чем заключаются главные интересы Турции, и исключить ее из НАТО, считает обозреватель.

Полет на Луну как торжество США над СССР

В связи с празднованием 50-летия высадки первых американских астронавтов на Луну обозреватель Times Дэниел Финкельштейн пишет, что демонстрация американского превосходства над СССР имела гораздо больший вес, чем научная или военная выгода от этой экспедиции.

Правообладатель иллюстрации Reuters

В США существовало опасение, что Советский Союз захватит Луну и с ее помощью будет контролировать человечество. Как сказал вице-президент Линдон Джонсон: "Я... не хочу ложиться спать под светом коммунистической Луны". В конце 1950-х-начале 1960-х годов Запад считал, что советский блок может его обогнать в экономическом, технологическом и политическом отношении. Бывшие колонии тогда решали, какую экономическую модель им выбрать. Существовало опасение, что огни советской цивилизации соблазнят эти страны и чаша весов в мире склонится к коммунизму, пишет автор.

Президент США Джон Кеннеди понимал, что небольшие шаги в космосе могут принести военные или научные дивиденды, которые пропорциональны затратам. Но лишь огромный шаг - полет на Луну - позволил бы превзойти СССР. Это бы продемонстрировало волю, эффективность и идейный потенциал свободных наций. Поэтому он дал старт гонке на Луну.

И если мы можем отправить человека на Луну, нам все под силу: мы можем победить бедность, справиться с болезнями, найти технологическое решение для меняющегося климата. И либеральной демократии совсем не нужно сдавать позиции, полагает обозреватель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Исторический максимум российских пользователей в даркнете

Более 600 тыс. пользователей из России воспользовались браузером Tor 11 июля 2019 года, демонстрирует статистика на его официальном сайте. Это исторический максимум. Tor позволяет посещать "скрытую сеть", даркнет.

Чем вызван этот скачок, до конца неясно, но наш корреспондент по кибербезопасности Андрей Сошников разбирает три основных версии: деятельность ботнета, управляемого хакерами, попытки государственных органов деанонимизировать пользователей даркнета или реклама магазина наркотиков.

Русский язык - самый популярный в даркнете, если считать по количеству страниц на нем. Как выяснили эксперты из Trend Micro в 2015 году, 41% страниц в "скрытой сети" использовали именно русский. Английский - лишь второй по популярности с небольшим отставанием.

Правообладатель иллюстрации AFP/GETTY

Месть в "Инстаграме" по-русски

Численность русскоязычных пользователей также можно оценить в комментах к постам в официальном аккаунте Леди Гаги в "Инстаграме". Авторы этих комментариев решили, что певица увела актера Брэдли Купера, который до этого встречался с моделью Ириной Шейк.

Среди них можно встретить, например, такой: "Крым вернули, Брэдлика вернем".