Сериал не напугал: страх россиян перед Чернобылем снизился до исторического минимума

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Страх россиян перед новым Чернобылем снизился до исторического минимума - опасаются повторения катастрофы лишь 30% из числа опрошенных "Левада-центром".

В 2000 году в вероятность новой аварии, подобной случившейся на чернобыльской АЭС, верили 69% россиян, в этом году их количество снизилось до исторического минимума, цитирует данные опроса РБК.

19 лет назад маловероятным или практически невероятным такой сценарий считали 21%, сейчас же - 64%.

С марта 2016 по июнь 2019 года, когда проводился последний опрос, доля ответивших, что считают повторение катастрофы маловероятным или практически невероятным, выросла на 17%.

Согласно опросу, большинство респондентов узнали о взрыве на атомной электростанции из СМИ - газет, радио и прессы. Еще 24% узнали о катастрофе в школе, 23% - из рассказов родных и друзей, 14% - из документальных фильмов, 8% - в интернете, 7% - из фильмов и сериалов.

В опросе предложили поразмыслить и над причинами катастрофы - так, 24% связали ее с неполадками в системе контроля за работой реактора, а 22% - с халатностью операторов и обслуживающего персонала. Ошибки в проектировании атомного реактора назвали причиной аварии 17% (в 2016 году - 9%), о замалчивании властями факта аварии сказали 10%.

Вдвое снизилась доля респондентов, которые считают причиной аварии отсутствие системных мер по защите населения при техногенных катастрофах - с 14% до 7% в этом году. 6% говорят, что авария связана с неэффективной системой принятия решений в управлении сложными техническими объектами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сериал HBO спровоцировал взрыв чернобыльского туризма

В опросе этого года принимали участие 1608 человек - жители городов и сел в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается крупнейшей в мировой истории катастрофой в ядерной энергетике. В результате взрыва на четвертом энергоблоке электростанции в окружающую среду было выброшено примерно в 400 раз больше радиоактивных веществ, чем при взрыве атомной бомбы "Малыш", уничтожившей Хиросиму.

Оценки числа жертв трагедии сильно разнятся. По официальным данным ООН, лишь около 50 человек погибли непосредственно в результате аварии и еще в пределах 4000 - от проблем со здоровьем, вызванных облучением.

Однако есть и другие исследования, доказывающие, что жертвами радиоактивного выброса стали сотни тысяч людей и за два десятилетия после аварии взрыв на ЧАЭС - прямо или косвенно - унес до 200 тысяч жизней.

Сериал от HBO

В мае этого года в прокат вышел мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, рассказывающий об аварии на Чернобыльской АЭС, ликвидации ее последствий и расследованию причин.

Персонажи сериала имеют реальные прототипы: физик Валерий Легасов, пожарный Василий Игнатенко, чиновник Борис Щербина, белорусский физик-ядерщик Ульяна Хомюк.

Сериал стал одним из главных событий 2019 года: его зрительский рейтинг побил абсолютные рекорды "Игры престолов" и "Во все тяжкие" в онлайн-кинобазе IMDB. Сериал получил множество восторженных отзывов критиков - как в России, так и за рубежом.

Некоторые СМИ в России тем не менее обвиняли сериал в искажении событий и выставлении их в максимально негативной оценке. Другие, напротив, указывали на внимательность создателей сериала к деталям советского быта: они, по мнению критиков, представлены весьма правдоподобно.

Сериал похвалил и министр культуры Владимир Мединский, заявив, что он "сделан мастерски". "Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", - сказал он.