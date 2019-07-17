Суд оставил под стражей украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

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Лефортовский суд в Москве оставил под стражей шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в аннексированном Россией Крыму. Их срок ареста продлили на три месяца.

Морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. По этой статье им грозит до шести лет заключения. Всего были задержаны 24 человека. Заседание по продлению ареста остальным 18 морякам пройдет в среду днем.

Заседания проходят в закрытом режиме. Перед первым из них в коридорах толпились журналисты вместе с родственниками моряков, последние каждый раз аплодировали, когда их родных вели в зал сотрудники ФСБ в масках.

У здания суда корреспондент Би-би-си заметил несколько автомобилей с дипломатическими номерами посольства Украины.

Перед началом заседания многие допускали, что на этот раз морякам могут изменить меру пресечения, отпустив из СИЗО. Адвокат Илья Новиков описал атмосферу как "перегретую". "Все ждут, что что-то случится, а может ничего не случиться".

Уже после оглашения решения по первым шести морякам Новиков напрямую связал их судьбу с судьбой журналиста агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, который находится под стражей в Киеве по обвинению в государственной измене.

Новиков предположил, что, если суд в Киеве изменит меру пресечения Вышинскому, то и судьба украинских моряков может измениться в ходе апелляции на сегодняшнее решение Лефортовского суда.

"Его [Вышинского] судьба действительно сильно беспокоит [президента России Владимира] Путина, то есть на него не наплевать, на него не махнули рукой, и значит, его судьба может быть предметом дипломатического торга", - считает Новиков.

Перенос заседания украинского суда по делу Вышинского с 15 июля на 19 выглядит как месседж "сначала деньги, потом стулья, сначала пусть Москва продемонстрирует что-то по морякам". "Это очень странный политический покер, кто первый [сделает шаг], все же опасаются - пойдешь навстречу, а тебя обманут", - добавил защитник.

Адвокат добавил, что суд мог бы не продлевать срок содержания под стражей морякам хотя бы на том основании, что следствие окончено, и аргумент о том, что обвиняемые на свободе могут воздействовать на свидетелей или уничтожить улики, становится нерелевантным: "Юридически и с точки зрения здравого смысла это [завершение следствия по делу] - повод для суда переоценить риски".

Задержание и санкции

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательное судно "Яни-Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

В свою очередь ФСБ утверждает, что украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной и большинством стран мира.

Украинские корабли провели в районе Керченского пролива почти весь день. На протяжении этого времени за ними следовали российские пограничные корабли, периодически пытаясь их протаранить. Уже вечером по одному из них российской стороной было применено оружие, в результате три члена экипажа были ранены.

Затем украинские суда отконвоировали в Керчь, а всех членов экипажа арестовали. То, что до 2014 года акватории Азовского моря и Керченского пролива не были разграничены, как и то, что Украина и международное сообщество не признают Крым российским, осложняло ситуацию с арестованными моряками.

США, Канада и Евросоюз в ответ на этот инцидент ввели новые санкции против России. Действия стран "подчеркивают приверженность партнеров идеям совместного противодействия злонамеренной деятельности России и ее поведению, которое подрывает стабильность", говорится в заявлении американского минфина.

В мае этого года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить задержанные суда и моряков. Россия отказалась принимать участие в заседаниях трибунала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что то, как поступит Россия в ответ на решение Международного трибунала по морскому праву, станет индикатором ее готовности нормализовать свои отношения с Украиной.