Россиянин, которого чуть не линчевали в Мексике, получил 37,5 лет тюрьмы за убийство

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Толпа напала на Макеева после публикации им видео с безосновательными оскорблениями мексиканцев

Суд в Мексике признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве и приговорил его к 37 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо.

Суд также обязал Макеева выплатить семье погибшего компенсацию в размере 405 тысяч песо (более 1,3 млн рублей).

Согласно уголовно-процессуальному кодексу Мексики, Макеев может попросить передать его российским властям, чтобы отбыть наказание на родине. Однако пока что он с такой просьбой не обращался, сообщили агентству РИА Новости в посольстве России в Мексике.

В российской дипмиссии добавили, что в ходе судебного процесса основные права Макеева были соблюдены.

"Мы не усмотрели нарушения прав изъясняться на родном языке, на перевод процессуальных документов, на уведомление о месте проведения судебного заседания и ознакомление с юридической ситуацией", - сказали в посольстве.

Кто такой Алексей Макеев?

Макеев стал известен в Мексике из-за того, что постоянно безосновательно оскорблял мексиканцев и угрожал им, снимая свои действия на видео и затем выкладывая их в интернет, сопроводив записи нацистской символикой.

В мексиканских СМИ Макеева окрестили "русским нацистом".

19 мая 2017 года несколько сотен мексиканцев окружили дом Макеева в мексиканском городе-курорте Канкун и напали на россиянина. В результате завязавшейся драки один мексиканец погиб.

Сам Макеев в результате конфликта получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Спустя несколько дней его выписали, после чего он был взят под стражу. Прокуратура предъявила ему обвинение по статье о предумышленном убийстве. По ней россиянину грозило до 50 лет тюремного заключения.

В российском посольстве в Мексике тогда сообщали, что Макеев отказывается от любого участия в его деле российских дипломатов и не собирается возвращаться в Россию.