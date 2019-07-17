Володин написал статью о Конституции. Мы прочитали ее за вас

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал статью о конституции и необходимых изменениях в ней. Она опубликована в "Парламентской газете", это довольно длинная статья. Мы очень коротко пересказываем основные мысли текста - своими словами.

Мысль о "корректировке конституции" звучит не в первый раз: Володин говорит про необходимость расширения полномочий парламента уже несколько лет, и председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин также говорил о конституционной реформе.

Но с программной статьей спикер Госдумы выступает впервые. Статья "Живая Конституция развития" написана довольно витиеватым языком, читается непросто.

Для тех, кто интересуется тем, какие "точечные корректировки" конституции предлагает Володин, редактор Русской службы Би-би-си Елизавета Сурначева излагает ее содержание максимально просто.

Краткое содержание статьи

Российская конституция - очень хорошая. Конституционные права очень важны. Но и развитие очень важно, поэтому надо что-то менять. Особенно сейчас, когда общество заинтересовано в социальном государстве.

Нет, менять саму конституцию не надо, базовые принципы незыблемы. Надо только как-то адаптировать их. Может быть, законы новые принять.

Но все-таки и нормы конституции надо чуть-чуть пересмотреть. Дело в том, что демократия - это процедура. А в России - дисбаланс властей.

Например, хорошо, что правительство перед парламентом отчитывается. Но надо, чтобы оно отчитывалось более детально.

А еще надо, чтобы Дума принимала участие в формировании правительства. Сейчас президент сам назначает премьера, а депутаты только дают согласие на его назначение.

А о министрах Думу вообще не спрашивают. Нужно, чтобы по этому вопросу были хотя бы консультации. А если не консультации, то хотя бы обсуждения их кандидатур.

Ну и должна быть у Госдумы возможность высказать свое мнение главе государства. Это и ему самому поможет.

А в целом конституция отличная, ничего в ней менять не надо, надо ее просто совершенствовать - и будет в России социальное государство.

Уже предлагал

Володин предлагал проанализировать соответствие норм конституции современности еще в декабре прошлого года.

"Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения", он советовал посмотреть, как работают нормы основного закона. О расширении полномочий парламента Володин тогда ничего не говорил.

Он вернулся к этой теме в апреле и тогда поставил вопрос о том, чтобы Госдума "как минимум участвовала" в консультациях при назначении членов правительства. Это потребуют внесения изменений в конституцию, говорил Володин.

Однако глава правительства Дмитрий Медведев, комментируя предложения Володина, заявил, что вносить фундаментальные изменения в конституцию не нужно.

"Конституция - инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны. В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. Это совершенно нормально", - заявил тогда Медведев.

Кремль, где Володин раньше работал первым заместителем главы администрации по внутренней политике, не торопится одобрять идеи спикера.

"Безусловно, мы ознакомились - широкий резонанс получила эта статья, - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны, поэтому, конечно, это тема для дискуссии".

Инициативы Володина, скорее всего, связаны с запуском Кремлем дискуссии о том, как будет выглядеть политическая система после 2024 года, когда закончится последний президентский срок Владимира Путина, заявил РБК политолог Олег Игнатов.

Версия Блумберга

12 июля агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщило, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, которая позволит Путину остаться у власти.

Собеседники, близкие к Кремлю, сказали агентству, что после выборов 2024 года Путин может стать премьером "с расширенными полномочиями" и лидером правящей партии. Согласно этому сценарию, может быть снижено число депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, и увеличена доля одномандатников - с 50% до 75%.

Реформа может быть проведена перед выборами в Госдуму в 2021 году и даст Путину полный контроль над парламентом за три года до окончания его срока, сказал собеседник агентства.

Идея увеличения числа одномандатников на выборах действительно обсуждается, говорили источники газеты "Ведомости", близкие к Кремлю. "Сложность в том, что увеличение числа одномандатников как раз, наоборот, снижает контроль за депутатами. И в Кремле это понимают", - сказал один из них.

А в марте Блумберг писал, что Кремль изучает различные варианты, которые позволят Путину остаться у власти как можно дольше, и один из них заключается в том, чтобы склонить белорусские власти к объединению с Россией для того - чтобы Путин смог возглавить новое государство.