Жена Фруде Берга, осужденного в России за шпионаж: "Я зла на норвежские спецслужбы"

Супруга гражданина Норвегии Фруде Берга, отбывающего 14-летний срок в российской тюрьме за шпионаж, рассказала Би-би-си, почему она злится на норвежские спецслужбы и каких действий она ждет от властей страны.

В апреле Мосгорсуд признал 63-летнего Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Сам Берг свою вину не признал. Его дело имеет гриф "совершенно секретно", поэтому слушания проходили в закрытом режиме.

Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. По версии обвинения, норвежец "собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".

Как утверждала защита Берга, он не знал, что может быть частью разведывательной операции, а норвежские спецслужбы могли "использовать его втемную".

Супруга осужденного - Анита Берг - утверждает, что не знала о двойной жизни своего мужа. По ее словам, в 2017 году он уехал в Москву на встречу с друзьями и исчез.

"Я поняла, что что-то не так, в тот же день, когда я не смогла связаться с ним. Мы всегда находимся на связи, когда он уезжает - созваниваемся или переписываемся. Но тут вдруг наступила тишина", - рассказала Анита в интервью корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд.

Только через три дня после исчезновения мужа она узнала, что его обвинили в шпионаже.

"Я по-настоящему зла на норвежские спецслужбы. Они должны были взять кого-то из своих людей. Но они взяли и сломали его. Они также сломали всю нашу семью", - говорит Анита.

С тех пор она постоянно живет в ожидании редких звонков из российской тюрьмы. Она надеется, что российский президент Владимир Путин помилует ее мужа или согласится на обмен заключенными.

Однако Анита опасается, что любое политическое решение по этому делу будет приниматься болезненно долго.

"Это тяжело, это изматывает. Легче не становится, вы просто все сильнее и сильнее устаете… Они должны сделать все возможное и сделать это быстро", - говорит она.

Министерство иностранных дел Норвегии назвало дело Фруде Берга сложным и заявило, что надеется на возвращение Берга домой.

Дело Фруде Берга

Берг жил в городке Киркенес в восьми километрах от российско-норвежской границы. До выхода на пенсию в 2014 году он работал в пограничном комиссариате, отвечающем за урегулирование конфликтов и инцидентов на границе.

Берг неоднократно ездил в Россию и выкладывал на своих страницах в соцсетях фотографии из поездок.

Адвокат норвежца Илья Новиков говорил, что у его подзащитного обнаружили конверты, "в которых, предположительно, находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина".

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Фруде Берг утверждает: он не знал, что мог участвовать в разведывательной операции

По словам адвоката, Берг утверждал, что эти конверты его просил отправить "знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены".

"По версии обвинения, Берг полностью осознавал, что делает, и стремился получить сведения, составляющие гостайну. По версии защиты, у него не могло быть умысла, фактически от него скрыли, в какой ситуации его используют, во что он втянут. Шпионом нельзя быть неумышленно", - рассказывал Новиков.

Владимир Путин на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг на полях Арктического форума в Петербурге 9 апреля кратко высказался о деле арестованного норвежца, предложив дождаться решения суда: "Мы дальше будем смотреть, что можно сделать".

Приговор Бергу - 14 лет строгого режима - был вынесен спустя неделю после встречи Путина и Сульберг.

Ранее, в декабре 2018 года Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего московского участкового Алексея Житнюка, который, по версии следствия, передавал норвежцу секретные материалы.