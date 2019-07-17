Почему учителя Англо-американской школы в Москве остались без виз. Версии сторон

Правообладатель иллюстрации AAS Image caption Англо-американская школа в Москве была учреждена в 1949 году правительствами США, Британии и Канады

Газета New York Times сообщила, что Россия отказала в визах 30 учителям Англо-американской школы в Москве, из-за чего части детей могут отказать в зачислении. В российском МИДе заявили, что это "откровенная ложь" - и обвинили американскую сторону в сокрытии фактов.

В Американской торговой палате считают, что таким образом российские власти пытаются надавить на США, чтобы те вернули Москве два дипломатических здания в Нью-Йорке и Мэриленде.

Что заявили в США

Как сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо сотрудницы посольства США в Москве Хизер Бирнс, перед началом очередного учебного года российские власти отказали в визах 30 новым учителям Англо-американской школы в Москве.

По словам Бирнс, это "будет иметь разрушительные последствия для возможностей школы нанимать и удерживать высококачественных международных учителей и сотрудников", к тому же школе, возможно, придется отказать неопределенному числу детей в зачислении на новый учебный год, который начнется 20 августа.

И хотя отказ в выдаче виз может быть связан с напряженными отношениями между США и Россией, дети американских дипломатов, скорее всего, не потеряют мест в школе, поскольку им - наряду с детьми британских и канадских дипломатов - предоставляется преимущество при поступлении, отмечается в статье New York Times.

Руководитель Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко заявил газете, что некоторые из родителей столкнулись с выбором - отказаться от работы в Москве или отправить детей в другую школу. По его предположению, таким образом российские власти пытаются оказать давление на США, чтобы те вернули Москве два дипломатических здания в Нью-Йорке и Мэриленде, закрытые в 2016 году.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил, что новым учителям Англо-американской школы в Москве отказали в визах, но выразил надежду на то, что ситуация разрешится до начала учебного года.

Что ответили в МИД России

В российском МИДе назвали публикацию New York Times "откровенной ложью" и заявили, что американская сторона скрыла тот факт, что учителя едут в Россию как сотрудники посольства с дипломатическими паспортами, но работают в коммерческой структуре.

"То есть учитель - это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", - говорится в заявлении МИД России.

В нем также сказано, что Москва не раз просила "привести в соответствие статус школы" и решить вопрос о визах, однако вместо диалога получала "выкаблучивание и провокации", и в итоге "в заложниках у американских политиков" оказались "российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги".

А официальный представитель министерства Мария Захарова добавила: "Сама статья в The New York Times появилась неслучайно. У меня есть неопровержимые доказательства того, что соответствующие утечки были сделаны по линии Вашингтона и статья появилась по указке".

"Мы готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США в нашей стране, в том числе школьным преподавателям, максимально оперативно, - сказала Захарова. - При условии, что Вашингтон будет точно так же действовать в отношении российского персонала".

Что это за школа

Англо-американская школа находится на северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево. Она была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.

В школе обучаются 1200 детей из 60 стран. Помимо детей американских, британских и канадских дипломатов, там учатся дети дипломатов из других стран, зарубежных бизнесменов и состоятельных россиян.

"Подавляющее большинство учеников являются детьми представителей международного бизнес-сообщества и дипломатов разных стран. Продолжение работы школы в нормальном режиме показало бы всему бизнес-сообществу и дипломатическим кругам, что российское правительство намерено сохранять и поддерживать благоприятный инвестиционный климат в стране", - заявили в Американской торговой палате.

Преподают в школе 150 учителей, в том числе граждане России, но большая часть преподавательского состава - иностранцы.

В 2016 году, когда администрация Барака Обамы наложила на Россию санкции за вмешательство в выборы, в американской пресс звучали предположения, что в ответ Москва может закрыть Англо-американскую школу. Однако президент России Владимир Путин тогда не стал отвечать на санкции, а детей американских дипломатов в России пригласил на новогоднюю елку в Кремль.