В Москве впервые завели уголовное дело из-за усыновления детей гей-парой

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении сотрудников отдела соцзащиты, которые допустили усыновление детей гомосексуальной парой в Москве. По данным руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, это первый подобный случай.

Дело возбуждено по статье о халатности - ненадлежащем исполнении обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей "вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства" (ч. 1 ст. 293 УК РФ), говорится в сообщении СКР.

Фигурантами дела стали должностные лица отдела соцзащиты населения района Марьино, уточнили в ведомстве. По версии следствия, они "знали о положении дел" в семье, где двое мужчин с 2010 года воспитывали двух мальчиков, но "ничего не сделали для защиты детей от вредной для них информации".

Один из мужчин, как считает следствие, "пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

"Впервые такое", - коротко прокомментировал заявление СКР правозащитник Чиков.

Адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Максим Оленичев заявил агентству Интерфакс, что ему известна семья, о которой сообщил Следственный комитет.

"Нам известно о семье, о которой идет речь в данном деле. Могу сказать, ссылаясь на заключение психолога о том, что никакого сексуального насилия в этой семье не происходило, и дети встревожены только фактом повышенного внимания к ним, но никаким образом не взаимоотношениями внутри семьи", - сказал он.

Как предполагает Интерфакс, речь может идти о паре, о допросе которой СМИ сообщали 20 июня. Тогда "Комсомольская правда" со ссылкой на источник написала, что о воспитании ребенка гей-парой полиции сообщили врачи больницы, куда доставили 12-летнего мальчика с подозрением на аппендицит. Он якобы рассказал медикам, что живет в квартире "с двумя папами, которые всегда спят в одной кровати".

Источник газеты утверждал, что мужчины заключили брак в Европе и воспитывали еще одного ребенка - 14-летнего мальчика. Детей, по словам собеседника издания, усыновлял один из мужчин, который не рассказывал органам опеки о своей личной жизни.

После этой публикации уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что направит обращение в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе детей.