В Петербурге сотрудники Росгвардии подбросили подростку наркотики

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В Петербурге двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержали по подозрению в подбрасывании наркотиков и вымогательстве денег у подростка.

Как сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу, в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством (ч.5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, 16 июля подозреваемые остановили подростка 2003 года рождения на проспекте Металлистов, инсценировали изъятие у него наркотиков и стали вымогать взятку в 300 тыс. рублей, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

После того, как подозреваемые получили от подростка 140 тыс. рублей, их задержали сотрудники антикоррупционного отдела полиции по Красногвардейскому району, сообщили в СКР.

Ранее о задержании сотрудников Росгвардии по подозрению в вымогательстве денег у школьника сообщила "Фонтанка". Она также опубликовала видео задержания полицейских.

После этого в управлении вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области заявили, что проведут служебную проверку. Если она подтвердит вину сотрудников, то их уволят, а их руководителей накажут, пообещали в Росгвардии.

По данным "Фонтанки", сотрудники Росгвардии подвезли школьника к банкомату и сказали ему снять деньги с кредитной карты отца. Подросток, оставшись один, позвонил в службу "112" и сказал: "Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег".

Дело Голунова

Тема подбрасывания наркотиков полицейскими привлекает особое внимание после дела журналиста Ивана Голунова.

Спецкор интернет-издания "Медуза" был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков 6 июня. В МВД утверждали, что у него дома, а также при личном досмотре были обнаружены свертки с наркотиками. Голунов виновным он себя не признавал и настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили.

После того, как экспертиза не нашла отпечатков Голунова ни на одном из предметов, изъятых в его квартире, а также не обнаружила следов наркотиков на смывах с его рук и ногтей, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления".

Дело против Голунова вызвало большой общественный резонанс. В частности, после освобождения журналиста в России начали активно обсуждать необходимость изменения антинаркотического законодательства. На митингах в поддержку Голунова звучали призывы обратить внимание и на другие уголовное дела, возбудить которые могли из-за подбрасывания наркотиков.

Накануне стало известно, что из-за дела Голунова уволены четверо московских полицейских.