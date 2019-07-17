MH17: в годовщину гибели "Боинга" Россию призывают признать ответственность
В день пятилетней годовщины гибели малайзийского лайнера, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого ракетой в середине маршрута над территорией Украины, Россию призывают признать ответственность за произошедшее.
Об этом, в частности, говорится в заявлении Евросоюза, выразившего поддержку работе международной следственной группы и готовящемуся трибуналу.
МИД России назвал выводы следователей о том, что самолет был сбит ракетой из российской установки "Бук", пропагандистским шоу, а пресс-секретарь президента Путина заявил в среду, что Москва не считает следствие объективным.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на ежегодной церемонии поминовения на специально построенном под Амстердамом мемориале заявил, что скорбь и твердое намерение добиться правосудия объединяет все семьи и все народы, которые затронула трагедия.
Корреспондент Би-би-си в Голландии Анна Холлиган отмечает, что на месте мемориала высажено 298 деревьев - по одному в память о каждом погибшем.
В сбитом самолете было 193 гражданина Нидерландов, в основном семьи с маленькими детьми, летевшие на отдых. Для страны гибель "боинга" по масштабам стала трагедией, равнозначной 11 сентября для Америки, написали накануне пятилетней годовщины журналисты международного издания "Кода".
В Австралии требуют правды
На борту были также граждане Австралии, Малайзии и Великобритании. Несколько семей погибших из Австралии и Малайзии опубликовали в российском оппозиционном издании "Новая газета" открытое письмо к руководству России. "Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых", - в частности, говорится в письме.
"Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно... Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман", - написали родственники.
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Однако премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в среду выступил с заявлением, в котором выразил сомнения в выводах следователей: "Мы полны печали, потому что это [обстрел гражданского лайнера] было сделано намеренно, но мы не знаем, кто выпустил ракету. Мы знаем, что это была ракета, но не знаем, кто выстрелил, и возможно, никогда не узнаем". Обнародованное чуть раньше заявление министерства транспорта Малайзии было выдержано несколько в другом тоне: в нем было сказано, что Куала-Лумпур продолжит преследовать виновных в трагедии и сотрудничать с международной группой следователей, пока не будет выяснена вся правда.
Церемония в ДНР
Сепаратистское руководство самопровозглашенной ДНР, боевики которой 17 июля 2014 года сообщили о сбитом ими, как они полагали, украинском самолете (в соцсетях Игорь Гиркин - ныне один из обвиняемых международным трибуналом - назвал это "птичкопадом"), каждый год также поминает жертв трагедии. В селе Грабовое установлен памятный знак "Невинным жертвам гражданской войны". Ответственность за их смерть сепаратисты возлагают на украинские власти.
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На памятной церемонии этого года собравшиеся жители держали в руках таблички с портретами погибших пассажиров и стюардесс, а лидер ДНР Денис Пушилин принял участие в повязывании символических черных ленточек.
Рядом с Пушилиным, в отличие от прошлых лет, не было Александра Захарченко - лидер сепаратистов был убит в августе 2018 года.