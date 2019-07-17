MH17: в годовщину гибели "Боинга" Россию призывают признать ответственность

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Место крушения близ села Грабовое (фото сделано в ноябре 2015 года)

В день пятилетней годовщины гибели малайзийского лайнера, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого ракетой в середине маршрута над территорией Украины, Россию призывают признать ответственность за произошедшее.

Об этом, в частности, говорится в заявлении Евросоюза, выразившего поддержку работе международной следственной группы и готовящемуся трибуналу.

МИД России назвал выводы следователей о том, что самолет был сбит ракетой из российской установки "Бук", пропагандистским шоу, а пресс-секретарь президента Путина заявил в среду, что Москва не считает следствие объективным.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на ежегодной церемонии поминовения на специально построенном под Амстердамом мемориале заявил, что скорбь и твердое намерение добиться правосудия объединяет все семьи и все народы, которые затронула трагедия.

Корреспондент Би-би-си в Голландии Анна Холлиган отмечает, что на месте мемориала высажено 298 деревьев - по одному в память о каждом погибшем.

В сбитом самолете было 193 гражданина Нидерландов, в основном семьи с маленькими детьми, летевшие на отдых. Для страны гибель "боинга" по масштабам стала трагедией, равнозначной 11 сентября для Америки, написали накануне пятилетней годовщины журналисты международного издания "Кода".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом помещении близ голландского аэропорта Схипхол 9 марта 2020 года должен начаться судебный процесс над обвиняемыми в гибели лайнера Malaysia Airlines

В Австралии требуют правды

На борту были также граждане Австралии, Малайзии и Великобритании. Несколько семей погибших из Австралии и Малайзии опубликовали в российском оппозиционном издании "Новая газета" открытое письмо к руководству России. "Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых", - в частности, говорится в письме.

"Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно... Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано; признать свою часть ответственности в уничтожении MH17; прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман", - написали родственники.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поле вокруг мемориала жертвам трагедии MH17 близ амстердамского аэропорта Схипхол засеяно подсолнухами - так же, как и то поле, на которое упали обломки сбитого лайнера

Однако премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в среду выступил с заявлением, в котором выразил сомнения в выводах следователей: "Мы полны печали, потому что это [обстрел гражданского лайнера] было сделано намеренно, но мы не знаем, кто выпустил ракету. Мы знаем, что это была ракета, но не знаем, кто выстрелил, и возможно, никогда не узнаем". Обнародованное чуть раньше заявление министерства транспорта Малайзии было выдержано несколько в другом тоне: в нем было сказано, что Куала-Лумпур продолжит преследовать виновных в трагедии и сотрудничать с международной группой следователей, пока не будет выяснена вся правда.

Image caption Ленточка стала символом погибшего рейса MH17

Церемония в ДНР

Сепаратистское руководство самопровозглашенной ДНР, боевики которой 17 июля 2014 года сообщили о сбитом ими, как они полагали, украинском самолете (в соцсетях Игорь Гиркин - ныне один из обвиняемых международным трибуналом - назвал это "птичкопадом"), каждый год также поминает жертв трагедии. В селе Грабовое установлен памятный знак "Невинным жертвам гражданской войны". Ответственность за их смерть сепаратисты возлагают на украинские власти.

На памятной церемонии этого года собравшиеся жители держали в руках таблички с портретами погибших пассажиров и стюардесс, а лидер ДНР Денис Пушилин принял участие в повязывании символических черных ленточек.

Рядом с Пушилиным, в отличие от прошлых лет, не было Александра Захарченко - лидер сепаратистов был убит в августе 2018 года.