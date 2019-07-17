СБУ объявила о задержании участника транспортировки "Бука" в Донбассе

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Служба безопасности Украины объявила о задержании одного из людей, причастных, по ее мнению, к транспортировке ЗРК "Бук", из которого был сбит лайнер MH17. Как сообщает спецслужба, мужчину задержали спустя три года после катастрофы - то есть еще в 2017 году. Сейчас он отбывает наказание на Украине, но по какой именно статье, не уточняется.

О задержании на брифинге объявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков. По его словам, личность задержанного удалось установить благодаря снятому на телефон видео, на котором показано, как по Донецку на автотягаче везут зенитно-ракетную систему "Бук".

"Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ", - приводит слова Маякова агентство "Украинские новости".

По его словам, на данный момент задержанный отбывает наказание на территории Украины. Его фамилию и имя Маяков не назвал. По какой именно статье и на какой срок он осужден, также не уточняется. По данным агентства, приговор был вынесен в 2017 году.

При этом Маяков отметил, что вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены на Украине по статье о терроризме. На данный момент, по словам представителя СБУ, исследуется причастность к этому 150 человек.

Видео и доклад

Видеозапись с тягачом, который перевозит комплекс "Бук", в 2014 году опубликовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, видео было снято в неподконтрольных украинским властям районах Донецкой области, а направлялся тягач к границе с Россией.

Аваков также предположил, что именно из этой установки был сбит малайзийский "Боинг", так как на видео заметно отсутствие одной из ракет.

Российские СМИ обвинили Авакова в фальсификациях. По их мнению, на видео виден баннер, на котором написано: "Автосалон на Днепропетровской, дом 34" - по этому адресу салон находится в Красноармейске, который контролировала украинская армия.

Однако на видео адрес салона на баннере разобрать практически невозможно, а такие же баннеры, но с другими адресами были по всей Украине. Украинские пользователи также обратили внимание, что на видео есть троллейбусные провода, которых нет в Красноармейске.

Практически одновременно с постом Авакова на сайте СБУ появились снимки "Буков", якобы направляющихся на границу с Россией. На одном из них виден номер - 312. Однако блогеры обнаружили видео, где "Бук" с тем же номером едет в колонне украинской военной техники.

В июне 2019 года Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Би-би-си писала о том, чем известны эти люди.

На пресс-конференции в голландском Ньювегейне участники JIT рассказали о ходе расследования и продемонстрировали ранее неизвестные записи телефонных разговоров, свидетельствующие о связи России с катастрофой.

По мнению группы, самолет был сбит "Буком", который прибыл на Украину из России, и после катастрофы пусковая установка вернулась в Россию.

Изначально группа очертила круг из примерно ста человек, которые могли быть так или иначе задействованы в транспортировке "Бука" и атаке пассажирского самолета. Дальнейшее расследование показало, что большинство этих людей не были вовлечены цепь событий, приведшую к падению "Боинга".