Доходы россиян продолжили падение. Виноваты инфляция и кредиты
Реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 года снизились на 1,3%. Доходы падают пять с половиной лет подряд (с паузой в 2018 году). Росстат связывает падение с инфляцией и ростом выплат по кредитам.
Снижение реальных располагаемых доходов населения - доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен - во втором квартале года составило 0,2%. А в январе-июне они снизились на 1,3% по сравнению с первой половиной 2018 года, сообщил Росстат.
"Некоторое снижение реальных располагаемых доходов обусловлено несколькими факторами, в том числе инфляцией на потребительском рынке, ростом обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам", - говорится в сообщении.
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Показатели за второй квартал говорят о том, что динамика все-таки улучшается - в апреле-июне реальные располагаемые доходы упали на 0,2%, тогда как в первые три месяца падение составило 2,3%.
Минэкономразвития России рассчитывает, что по итогам года реальные располагаемые доходы вырастут на 1%. Но некоторые аналитики считают, что добиться роста показателя в этом году навряд ли получится.
"Скорее всего, у нас шестой год подряд (с паузой в прошлом году) будет зафиксировано снижение реальных располагаемых доходов населения", - пишет в своем телеграм-канале глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.
В 2018 году сначала тоже был зафиксирован спад (на 0,1%), но потом Росстат пересчитал данные по новой методике - и оказалось, что доходы выросли на 0,1%.
Спад доходов продолжается с 2014 года
В 2018 году доходы выросли всего на 0,1%
"Услуги ЖКХ и налоги растут, цены тоже не стоят на месте, рост заработных плат не поспевает за этими показателями, - сказал Би-би-си директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов. - Положительная динамика наблюдается, но она не способна в корне изменить ситуацию в этом году".
Ранее спад реальных располагаемых доходов в 2019 году прогнозировала Счетная палата России.
Что с кредитами?
Долговая нагрузка россиян с 2014 года выросла в полтора раза, свидетельствуют данные Национальной ассоциации коллекторских агентств.
Чтобы погасить кредиты перед банком, россиянину сейчас в среднем нужно 11 зарплат, а пять лет назад хватило бы семи. 10% от всех заемщиков отдают половину доходов на погашение кредитов.
ЦБ ранее принял некоторые меры, которые должны замедлить рост кредитования. С 1 октября банки будут обязаны учитывать при выдаче кредитов показатели долговой нагрузки заемщиков. Банкам придется резервировать больше средств при выдаче займов закредитованным россиянам.
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Предполагается, что такие ограничения сделают выдачу займов закредитованным россиянам менее выгодной, и банки снизят объемы таких кредитов.
В июне кредитование замедлилось, как и месяцем ранее. Объем выданных населению займов за последние 12 месяцев в июне увеличился на 22,8%, тогда как в мае и апреле этот показатель составил 23,3% и 23,8%. На данный момент апрельский рост является максимальным с 2014 года.
"Не от хорошей жизни"
Кредиты стали одной из тем, которая обсуждалась на "прямой линии" президента Владимира Путина с населением в июне. "ЦБ должен обратить на это [закредитованность] внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать эти пузыри", - сказал Путин.
Закредитованность также обсуждалась на экономическом форуме в Петербурге, где министр экономического развития Максим Орешкин предположил, что большой объем кредитов населению может стать причиной рецессии в экономике.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина возразила ему: "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря".
Набиуллина сказал, что россияне берут кредиты "не от хорошей жизни", они просто пытаются с помощью кредитных средств сохранить прежний уровень жизни в условиях спада доходов. Повышение уровня доходов позволит населению брать меньше кредитов, а это экономическая задача, сказала председатель ЦБ.