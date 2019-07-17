Аресты в Сицилии выявили тесные связи с мафией в США

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Итальянские и американские правоохранительные органы провели совместную операцию против членов сицилийского клана мафии, который пытался вернуть себе позиции в преступном мире США и Италии.

В операции приняло участие более 200 сотрудников из обеих стран, включая агентов ФБР. Они арестовали в Палермо 18 человек, среди которых член семьи Инзерилло и связанного с ними клана Гамбино в Нью-Йорке.

Еще один подозреваемый арестован в США.

Сицилийская мафия "Коза ностра" переживает не лучшие времена с 2017 года, когда ее босс Сальваторе "Тото" Риина умер в тюрьме, проведя в заключении почти четверть века.

В 1980-е годы он развернул настоящую войну против клана Инзерилло, который действовал в пригороде Палермо Пассо-ди-Ригано, и вынудил многих членов этого клана бежать в США.

Однако смерти Тото Риины предоставила клану Инзерилло шанс вернуться на родину и восстановить там утраченные позиции с помощью дружественных кланов в Нью-Йорке.

"Эти люди, смерти которых добивался Риина, выстроили особые связи между Палермо и Нью-Йорком", - заявил итальянский прокурор Роберто Тарталья.

Правообладатель иллюстрации Polizia di Stato Image caption Полиция опубликовала видезапись встречи между членами преступных кланов Гамбино и Инзерилло

Расследование итальянской полиции под кодовым названием "Новая связь" выявило тесные связи, установленные межу преступными группировками в Палермо и в США, говорится в ее заявлении.

Итальянская полиция считает, что бежавшие в Америку после "войны кланов" мафиози стали возвращаться в Сицилию с начала 2000 годов и постепенно вернули себе там влияние.

Клан Гамбино считается одним из пяти исторических итальяно-американских мафиозных кланов в Нью-Йорке. Против его членов выдвигались обвинения в убийствах, вымогательствах и наркоторговле.

Глава этого клана Франческого "Франки Бой" Кали в марте этого года был застрелен у входа в собственный дом в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Это убийство глубоко встревожило клан Инзерилло.

"Коза ностра" пытается восстановиться

Агенты ФБР и их итальянские коллеги, вооруженные международными ордерами на обыски и аресты, провели скоординированную операцию по трем адресам в штате Нью-Джерси, в Статен-Айленд и в Филадельфии.

По заявлению итальянской полиции, арестованные в среду лица подозреваются в принадлежности к мафии, в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве.

Среди задержанных - Сальваторе Гамбино, мэр деревни недалеко от Палермо, а также Томазо и Франческо Инзерилло, близкие родственники Сальваторе Инзерилло, убитого по приказу Риины в 1981 году.

В прошлом могущественная мафия "Коза ностра" ("Наше дело") в Сицилии в последние 20 лет переживала упадок. Многие ее боссы попали в тюрьму, их предприятия были конфискованы, а местные жители все смелее выступали против власти мафии.

Однако правоохранительные органы в Италии не раз предупреждали, что "Коза ностра" попытается восстановить свои позиции.

Война итальянского государства против мафии развернулась всерьез в 1992 году, когда от рук мафиози погибли видные судьи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Это громкое дело вызвало национальный скандал в стране и побудило политиков к действиям.