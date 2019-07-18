Страсбургский суд вынес решение по делу "Рустави 2" не в пользу телеканала

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Европейский суд по правам человека в четверг обнародовал решение по делу грузинской телекомпании "Рустави 2" - оно не в пользу истцов.

Владельцы рейтингового телеканала, известного своими оппозиционными настроениями, подали в ЕСПЧ жалобу на решения грузинских судебных инстанций о передаче телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши.

Истцы утверждали, что тем самым грузинские власти нарушили основополагающие статьи Европейской конвенции по правам человека - право на справедливый суд, свободу выражения и право собственности.

Однако ЕСПЧ пришел к выводу, что ни одна из этих статей не была нарушена. Он также принял решение отменить временное постановление, на основании которого было приостановлено исполнение решения Верховного суда Грузии в отношении "Рустави 2".

Принятое решение суда в Страсбурге - не окончательное, оно может быть обжаловано в трехмесячный срок в Большой палате ЕСПЧ.

Тем временем во дворе телекомпании собрались сторонники телекомпании, чтобы выразить свою поддержку телеканалу, который много и резко критикует грузинское руководство.

Собравшиеся уверены, что нынешние грузинские власти пытаются отобрать телеканал у нынешних владельцев, чтобы добиться изменения его редакционной политики.

"Телевидение победившего народа"

Основанный в 1994 году Давидом Двали, Джарджи Акимидзе и ныне покойным Эроси Кицмаришвили телеканал "Рустави 2" до революции роз 2003 года был известен благодаря резкой критике правительства Эдуарда Шеварднадзе.

После революции канал часто менял владельцев и становился объектом критики уже за лояльность и подконтрольность властям.

Телеканал вернул себе имидж оппозиционного только после смены власти в Грузии в 2012 году. Он периодически становился объектом нападок со стороны представителей правящей партии, которые называют его партийным телевидением оппозиционного "Единого национального движения" и экс-президента Михаила Саакашвили.

Представители правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и председатель партии Биджина Иванишвили, не раз обвиняли телеканал в распространении лжи и провокациях.

Последний скандал, который вызвал шквал критики в адрес телекомпании со стороны властей и негодовование у части населения, разразился 7 июля после нецензурного обращения в прямом эфире ведущего телеканала Георгия Габуния к российскому президенту Владимиру Путину.

Представители властей один за другим осудили телеведущего и обвинили телеканал в провокации. У здания телекомпании тогда прошли акции с требованием ухода с телеканала не только самого Габуния, но и гендиректора телекомпании Ники Гварамия. Собравшиеся у здания телекомпании обвиняли телекомпанию в провокации и создании угрозы безопасности страны.

В Москве назвали брань в эфире грузинского телеканала "вопиющим инцидентом" и ярким примером того, "куда заводит оголтелая русофобия", но остались довольны реакцией на слова Габуния представителей грузинских властей.

Сам телеканал извинился перед зрителями за мат в эфире. Габуния был отстранен от работы ведущим на два месяца.

Но акции протеста, которые прошли у телекомпании, по мнению Гварамия, были организованы властями.

Борьба за телеканал: все только начинается?

Судебный спор между бывшими и нынешними владельцами телеканала начался в августе 2015 года. Кибар Халваши, который владел телекомпанией в 2004-2006 годах, подал иск, требуя возвращения долей телекомпании. Он заявлял что вынужден был уступить телеканал под давлением прежних властей.

Тбилисский городской суд вынес решение в его пользу в ноябре того же года. Решение суда первой инстанции сперва оставил в силе апелляционный суд, а в марте 2017-го и Верховный суд Грузии. Халваши был признан владельцем 60-процентной доли в телекомпании, а его компания "Панорама" - владельцем остальных 40%.

Решение Верховного суда не подлежит обжалованию внутри страны, но адвокаты телекомпании обратились в Европейский суд по правам человека, который приостановил исполнение судебного решения, принятого в Грузии. Такая временная мера остается в силе до следующего уведомления суда.

Владельцы акций телекомпании на момент внесения судебного иска Халваши и по сей день - Леван Караманишвили (22%), Георгий Караманишвили (18%), "Телекомпания Сакартвело" (51%) и Нино Нижарадзе (9%).

Как сам судебный спор, так и решения, принятые судами трех инстанций в Грузии, вызвали подозрения у оппозиции и правозащитников в попытках правительства путем смены владельцев добиться изменений редакционной политики критикующего власти телеканала.

Судебный спор о том, кому принадлежит телеканал, проходил на фоне акций поддержки "телевидения народа".

Но в правящей партии называют дело "Рустави 2" частным имущественным спором и категорически отрицают вмешательство в судебные процессы со стороны властей.

Вместе с тем незадолго до решения ЕСПЧ в генеральную прокуратуру Грузии с иском против гендиректора телекомпании обратилась держательница 9% акций "Рустави 2" Нино Нижарадзе.

По словам ее адвоката Георгия Кавлашвили, Нижарадзе требует расследования решений и сделок, которые, по его словам, Гварамия заключал, злоупотребляя своими полномочиями и в ущерб телекомпании.

Юристы телекомпании и сам гендиректор называют иск безосновательным и считают, что за действиями Нижарадзе и ее адвоката стоят власти.