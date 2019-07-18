Финал предвыборной кампании на Украине

Сегодня последний день перед воскресными выборами в Верховную раду Украины, когда разрешается обсуждать, кто может на них победить. Официально в выборах принимают участие 22 партии, но естественно, что шансы у них неравны, и пока еще можно, не нарушая украинское законодательство, выделить тех, кто вероятнее всего пройдет. Наш корреспондент Святослав Хоменко составил путеводитель по этим политическим силам, он довольно короткий, в нем всего шесть партий.

Наибольшие шансы (пока еще можно об этом рассуждать), конечно, у партии "Слуга народа", поддерживающей президента Владимира Зеленского. Это новая партия, о ее предвыборном съезде в киевском ботаническом саду мы рассказывали только 9 июня.

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Российские паспорта для всего Донбасса

Тем временем накануне президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий получать российское гражданство в ускоренном порядке жителям всей территории Донецкой и Луганской областей Украины, а не только неподконтрольных Киеву "народных республик". Источники в Кремле объясняли это ажиотажным спросом со стороны жителей Донбасса на российские паспорта.

Владимир Зеленский отреагировал на новый указ Путина "с грустью и негодованием" и пообещал в скором времени упростить процедуру получения украинского гражданства как второго "для этнических украинцев из дружественных нам стран".

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Расист ли Трамп?

Президент США Дональд Трамп и не думает прекращать нападки на четырех темнокожих прогрессивных демократок, несмотря на обвинения в расизме, оформившиеся уже и в соответствующую резолюцию Палаты представителей (где у демократов большинство голосов).

Трамп отрицает расистский подтекст своих высказываний, хотя далеко не все склонны ему в этом верить. Однако очевидно, что таким способом он пытается мобилизовать свой электорат. У многих его сторонников представительницы левого крыла Демократической партии вызывают стойкую антипатию. Накануне Трамп выступал на митинге, на котором его сторонники скандировали "Отправь ее назад!", имея ввиду Ильхан Омар - единственную из четверых, родившуюся за пределами США - в Сомали.

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Дело Кевина Спейси

Дело актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах, развалилось в суде. Сначала выяснилось, что из смартфона 18-летнего юноши, который утверждал, что актер напоил его и трогал за интимные места, стерли какую-то часть данных. Потом адвокаты потерпевшего заявили, что смартфон и вовсе пропал, а затем и сам молодой человек отказался давать показания, сославшись на то, что имеет право не свидетельствовать против самого себя. После этого прокуроры штата Массачусеттс сочли, что шансов выиграть дело у них нет, и сняли обвинения со Спейси.

Это далеко не единственное обвинение в сексуальных домогательствах, выдвинутое против Спейси, но пока единственное дошедшее до суда.

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"У тебя целый президент"

Еще недавно находившийся в добровольном изгнании олигарх Игорь Коломойский вновь оказался в центре политической и экономической жизни на Украине, и не последнюю роль в этом сыграло недавнее избрание президентом Владимира Зеленского, пишет Financial Times (пейволл).

Олигарх, в отношении которого в США проводится расследование по обвинению в мошенничестве, не скрывает свой радости, и это тревожит украинцев и союзников страны на Западе. В воскресенье в стране состоятся парламентские выборы, после которых Зеленский, скорее всего, сможет сформировать новое правительство, возможно, в коалиции с другими политическими партиями. Западные союзники и инвесторы опасаются, что Коломойский оказывает ненадлежащее влияние на президента. Хорошим показателем этого станет судьба ПриватБанка, который принадлежал Коломойскому, но был национализирован в 2016 году, пишет издание.

Будет ли известная своей ненадежностью правовая система Украины благосклонна к олигарху, поддерживающему нового лидера страны? Или Зеленский примет меры по защите национализации банка в интересах финансовой стабильности или даже даст полномочия и самостоятельность украинским властям для судебных исков к прежним владельцам?

Любой пересмотр национализации поставит под угрозу многомиллиардный транш от МВФ. Даже команда президента признает, что это крайне важный момент. "Мы понимаем, что это лакмусовая бумажка для Украины", - приводит издание слова Алексея Гончарука, отвечающего за переговоры с МВФ.

Коломойский утверждает, что у него нет прямых рычагов влияния на Зеленского. Он утверждает, что ему улыбается фортуна. "Люди приходят повидаться со мной в Израиле и говорят: "Поздравляем! Молодец" Я говорю: "С чем поздравляете? День рождения будет в феврале". Они говорят: "Какой день рождения, когда у тебя целый президент", - цитирует его FT.

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"Армия эльфов" на страже правды

В Литве и других граничащих с Россией странах существует "армия эльфов", цель которой - противостоять так называемой "фабрике троллей" и распространению дезинформации, пишет корреспондент издания i Ким Сенгупта.

Армия появилась пять лет назад, и в нее входят несколько тысяч добровольцев. Большинство из них живут в странах, находящихся на российской границе - от стран Балтии до Армении. Но эта инициатива заинтересовала людей и в других западных странах, включая Британию.

"Все началось пять лет назад во время украинского конфликта, когда нам стало понятно, насколько масштабна российская пропаганда, - цитирует автор одного из создателей "эльфов". - Конечно, к ложной информации прибегают уже давно, но мы впервые увидели, к каким последствиям это приводит, и мы решили что-то предпринять, а не просто переживать".

Мужчина средних лет, в прошлом бизнесмен, пожелал сохранить анонимность из соображений безопасности. Он хотел, чтобы его представили под его интернет-псевдонимом "ястреб". Он подчеркнул, что "эльфы" занимаются исключительно оборонительными задачами - они находят и борются с фейковыми новостями. Они не занимаются кибератаками и не распространяют контрпропаганду.

"Мы хотим привлекать внимание к фальшивым новостям, и мы занимаемся этим в свободное от работы время: государство нам за это не платит. Но мы не хотим сами создавать фальшивые новости, мы не хотим заниматься подобным", - приводит его слова газета.

120 дней на "Луне"

В московском Институте медико-биологических проблем Российской академии наук завершился 120-дневный эксперимент по имитации полета на Луну.

Шестеро участников эксперимента имитировали различные ситуации, которые могут возникнуть во время длительного космического путешествия, проверяли, способны ли они выдержать длительное пребывание в замкнутом пространстве и однообразную, хотя и питательную, пищу.

Вспоминая первую чеченскую войну

Вышел очередной эпизод нашего подкаста "8 историй из 90-х". Он называется "Клятва Гиппократа", и его главный герой - пластический хирург Хасан Баиев, в 1994 году уехавший помогать раненым во время первой чеченской войны. В беседе с нашим корреспондентом Ниной Назаровой он вспоминает, как 48 часов не отходил от операционного стола.