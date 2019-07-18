Американский сенатор увидел в приложении FaceApp угрозу нацбезопасности

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Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал ФБР и Федеральную торговую комиссию провести расследование и проверить приложение для обработки фотографий FaceApp, разработанное в России. Он опасается, что FaceApp может представлять угрозу национальной безопасности США.

Приложение для смартфонов, всплеск популярности которого произошел в последние дни благодаря фильтру, который "состариевает" лица пользователей на фото, запрашивает "полный и неотменяемый доступ к фотографиям и личным данным".

Это может угрожать не только нацбезопасности, но и представлять риск конфиденциальности миллионов граждан США, написал сенатор Шумер в письме директору ФБР Кристоферу Рэю и председателю Федеральной торговой комиссии Джо Саймонсу.

Неясно, как приложение хранит данные пользователей и как пользователи могут обеспечить удаление своих данных после использования приложения, беспокоится Шумер.

Сенатор считает "глубоко тревожным" то, что личные данные граждан США могут быть переданы "враждебной иностранной державе".

FaceApp было разработано российской компанией, которая ранее отвергала обвинения в свой адрес.

Национальный комитет Демократической партии США разослал кандидатам в президенты от демократов предупреждение, в котором попросил их воздержаться от использования приложения, указав на его российское происхождение.

Кроме того, глава службы безопасности комитета Боб Лорд призвал их незамедлительно удалить приложение со своих смартфонов в случае, если они или члены их команд уже скачали его, отмечает агентство Рейтер. Рейтер ссылается на письмо лорда, ранее оно также попало в распоряжение Си-эн-эн.

Мобильное приложение FaceApp появилось в 2017 году и работает на основе нейросетей. С помощью него пользователи могут изменить себе на фото прическу, пол, а также сделать макияж или татуировки.

Сейчас приложение переживает новую волну популярности благодаря фильтру "состаривания".

FaceApp разработала российская компания Wireless Lab из Петербурга, ее возглавляет бывший сотрудник "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Согласно информации на сайте приложения, у него более 80 млн активных пользователей.

"Мы не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам", - говорится в заявлении FaceApp. Хотя основная группа по исследованиям и разработкам находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию, подчеркивается в заявлении: "FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке".

"99% пользователей не входят в систему, поэтому мы не имеем доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека", - заявили в FaceApp, добавив, что большинство изображений удаляются с серверов в течение 48 часов.