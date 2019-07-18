В Японии неизвестный поджег аниме-студию. Погибли 24 человека

Media playback is unsupported on your device Пожар в здании студии начался утром в четверг

В японском Киото неизвестный поджег аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара, по последним данным, погибли 24 человека, десятки получили ранения.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в четверг утром в студию ворвался мужчина и устроил поджог.

Пожар в трехэтажном здании Kyoto Animation Co начался в 10:30 утра по местному времени (4:30 утра мск). Спасательные работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали. Его доставили в больницу из-за полученных в результате пожара травм. Является ли он сотрудником студии, неизвестно.

Как сообщил AFP представитель местной полиции, подозреваемый расплескал жидкость, а затем поджег ее. Полицейские также обнаружили на месте происшествия ножи, пишут местные СМИ.

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По словам очевидцев, сначала произошел громкий взрыв, а затем пожар быстро охватил здание, передает корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейс. По его словам, на верхнем этаже здания еще могут находиться люди.

Как сообщается, около 40 пострадавших сейчас находятся в больницах, некоторые из них - в тяжелом состоянии.

Kyoto Animation (или KyoAni) - известная японская аниме-студия, основанная в 1981 году. Она обрела известность среди фанатов аниме в 2005 году, после того как выпустила сериал Air.

Она также выпустила такие популярные аниме, как "Меланхолия Харуки Судзумии" и "K-On!".