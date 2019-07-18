Отключение трех энергоблоков на Калининской АЭС. Что известно сейчас

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Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области были отключены от сети из-за аварийной ситуации. Оборудование не пострадало, радиационный фон, сообщает "Росэнергоатом". Возобновить работу пока нельзя из-за отключения линий ЛЭП.

Короткое замыкание

"Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие, отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4", - говорится в сообщении энергетической компании (цитата по Интерфаксу).

Отключение произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя АЭС. "Это не связано с работой основного оборудования станции", - сказали ТАСС в пресс-службе "Росэнергоатома".

Что за АЭС

"Росэнергоатом" - оператор российских атомных электростанций, входит в состав госкорпорации "Росатом". АЭС расположена на севере Тверской области на южном берегу озера Удомля. Расстояние до Москвы - 330 км, до Петербурга - 400 км.

В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Когда заработают энергоблоки

Энергоблок №3 по-прежнему находится в работе. Реакторные установки первого и второго энергоблоков разгружены, реакторная установка четвертого энергоблока не вырабатывает электрическую энергию, но готова к набору нагрузки, сказал ТАСС представитель "Росэнергоатома".

Оборудование отключенных энергоблоков не пострадало и готово к работе, четвертый энергоблок могут подключить к сети уже в течение дня, сообщает РИА Новости. Первый и второй энергоблоки вернутся в строй только после выяснения причин отключения.

"Оборудование энергоблоков - оно готово, здесь никаких проблем нет. С ним ничего не случилось, с основным оборудованием энергоблоков. Нам некуда выдавать электроэнергию, линии электропередачи отключены", - сказал агентству представитель АЭС.

"Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети", - пояснил он.

Какой радиационный фон

Энергоснабжение всех потребителей Тверской области при этом осуществляется в штатном режиме, заявили в областной администрации. "Последствий для потребителей не было", - подтвердили в "Системном операторе", диспетчере единой энергосистемы России.

Радиационный фон на станции и рядом с ней находится на уровне естественных фоновых природных значений, заверил представитель "Росэнергоатома".