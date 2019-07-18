Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption После длительных протестов церковь отказалась строить храм на месте сквера в центре Екатеринбурга

Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении Вадима Панкратова, который якобы напал на полицейского с газетой во время акции против строительства храма в сквере в центре города. В местных СМИ его называют "дед-пикет".

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело екатеринбургского активиста о нападении на представителя власти после акции протеста в сквере у драмтеатра, сообщило накануне издание Znak.com. Издание пишет, мужчина лишь замахнулся на полицейского газетой.

"Дело Панкратова поступило", - подтвердили в пятницу РИА Новости в пресс-службе суда.

Панкратова будут судить по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти" (ч.1 ст. 318 УК РФ), сообщили Би-би-си в суде.

Потерпевшим по делу проходит подполковник Антон Трошин, сообщил в среду екатеринбургский портал E1. Издание опубликовало видео произошедшего в сквере.

"Сначала сотрудники министерства общественной безопасности утверждали, что он оскорблял [губернатора Свердловской области Евгения] Куйвашева, хотя это 100% не так, он у нас и "путинец", и "куйвашевец", - рассказала Znak.com уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В управлении МВД по Екатеринбургу и пресс-службе регионального управления Следственного комитета России не комментируют ситуацию.

"Будет неправильно, если "дед-пикет" будет у нас арестован. У полиции гораздо больше дел", - сказала омбудсмен Мерзлякова.

"Дедом-пикетом" Панкратова в шутку называют, потому что "он не пропускает почти ни одного массового мероприятия, писал в своем телеграм-канале шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. По его словам, на акции протеста против строительства храма в сквере Панкратов ходил в футболке "с хвалебными надписями о Путине".

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption После отказа от планов строительства храма в сквере власти Екатеринбурга обсуждают с архитекторами четыре других адреса

Протесты против храма в сквере

Протесты против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга проходили в середине мая. За все время акций полицейские задержали около 100 человек, часть из них позже арестовали и оштрафовали.

После вмешательства президента России подготовка к строительству в сквере была приостановлена, городские власти решили провести опрос общественного мнения. В список мест, где может быть построен кафедральный собор, изначально входил и сквер, но позже Русская православная церковь сама отказалась от этой площадки.

"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы, - заявил в середине июня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. - Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у драмтеатра".

С чем еще нападали на полицейских

В Ингушетии в апреле этого года был арестован активист Багаудин Хаутиев, который участвовал в мартовской акции протеста против действий руководства республики. Его и других активистов заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти и призывах к беспорядкам, сообщал проект "ОВД-Инфо".

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в том, что во время разгона митинга против он бросил кирпич в сотрудников Росгвардии.

В Якутии за нападение на полицейского будут судить депутата муниципального образования "Оросунский наслег" Верхневилюйского района. Об это в начале июля сообщал СКР, не называя фамилии депутата. По версии следствия, он напал на полицейского с лопатой во время праздника "Ысыах-2019" в селе Оросу.

После событий на Болотной площади в 2012 году были осуждены три десятка человек, в том числе студент-политолог Ярослав Белоусов. По данным следствия, Белоусов нападал на омоновцев - в качестве доказательства приводилась видеозапись, на которой тот бросал в лимон. Обвинение настаивало, что лимон "нанес травму бойцу Филиппову" (цитата по РБК).