Иран задержал танкер с топливом в Персидском заливе

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Иранский Корпус стражей исламской революции заявил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера и 12 членов его экипажа. Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, танкер был задержан еще в минувшее воскресенье. Под чьим флагом шло судно и кому оно принадлежит, не уточняется.

Ранее на этой неделе сообщалось, что шедший через Ормузский пролив под флагом Панамы танкер "Райя" перестал подавать сигналы о своем местоположении. Агентства уточняли, что танкер, имеющий пунктом приписки ОАЭ, во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана.

Тегеран не уточняет ни название, ни место приписки задержанного танкера, уточняя лишь, что судно вышло из строя и было отбуксировано в порт.

На прошлой неделе иранские корабли попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, сообщило правительство Британии. Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. Предположительно, танкер вез иранскую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в нарушение санкций США и ЕС.

Иранская сторона назвала задержание своего судна формой пиратства, а советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи заявил, что Тегеран должен в ответ захватить британский танкер.

Ситуация в регионе стала накаляться на фоне одностороннего выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Выйдя из соглашения, США восстановили санкции против Ирана, а также ограничили поставки иранской нефти Китаю, Индии, Южной Корее, Японии и Турции.

Администрация Дональда Трампа хочет, чтобы Иран подписал новую двустороннюю сделку, которая ограничит не только его ядерную деятельность, но и ракетную программу, а также военные операции за рубежом.

В мае 2019 года Пентагон направил в район Персидского залива систему противовоздушной обороны Patriot и несколько боевых кораблей, а затем Трамп объявил, что пошлет на Ближний Восток дополнительный военный контингент.