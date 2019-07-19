Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption 350 мужчин и юношей были среди примерно 5 тысяч мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в Потокари

Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность государства за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году.

Согласно решению суда, Нидерланды на 10% ответственны за резню в Сребренице, так как миротворческий контингент этой страны мог предотвратить некоторые убийства.

Во время событий в Сребренице нидерландскому миротворческому батальону Dutchbat было поручено защищать анклав ООН на востоке Боснии.

В июле 1995 года армия боснийских сербов вторглась на территорию Сребреницы, которая стала пристанищем для тысяч боснийских мусульман, спасавшихся от этнических чисток. Всего около 20 тысяч беженцев прибыли в Сребреницу под защитой нидерландского контингента миротворцев ООН.

В ходе вторжения сербы убили около 8 тысяч мужчин и мальчиков из мусульманских семей. Резня в Сребренице стала крупнейшим массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

350 мужчин и юношей были среди примерно 5 тысяч мусульманских беженцев, находившихся под охраной контингента на базе ООН в Потокари. Основную часть беженцев составляли женщины и дети. Сербы потребовали выдать им юношей и мужчин, заявив, что хотят их допросить, но на самом деле убили.

Контингент миротворцев составлял 600 человек, вооруженных стрелковым оружием. Войска "Республики Сербской", которые окружили Сребреницу, в своем распоряжении имели артиллерию.

Голландский суд в 2014 году уже постановил, что Нидерланды несут ответственность за убийство ополченцами Ратко Младича более 300 боснийских мусульман в Сребренице.

Активисты организации "Матери Сребреницы" были разочарованы решением суда, в котором говорилось о том, что к смерти остальных тысяч погибших в ходе резни в Сребренице Голландия отношения не имеет, и подали апелляцию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Всего в Сребренице погибли около 8 тысяч мусульман

В июне 2017 года апелляционный суд оставил в силе решение, в соответствии с которым государство Нидерланды частично несет ответственность за убийство около 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в 1995 году. Как постановил суд, контингент ООН, представлявший государство Нидерланды, знал, что мусульманам, которых передают сербам, грозила опасность. Несмотря на это, военные решили выдворить их за пределы безопасной зоны с целью предотвратить хаос внутри миротворческой базы в Потокари. Выдав мужчин, они продолжили эвакуацию оставшихся беженцев в город Тузла.

В 2002 году Нидерландский институт военной документации опубликовал доклад об обстоятельствах и причинах падения Сребреницы. Авторы доклада утверждали, что решение о направлении Нидерландами "голубых касок" в Боснию было ошибочным. На фоне острых дискуссий в связи с публикацией доклада 16 апреля 2002 года правительство Нидерландов досрочно ушло в отставку.

Резня в Сребренице: хронология событий

6-8 июля 1995: боснийские сербы обстреливают анклав ООН Сребреница.

9 июля: артиллерийские обстрелы становятся более интенсивными: тысячи боснийских сербов бегут в Сребреницу.

10 июля: миротворческий контингент из Нидерландов попросил ООН о поддержке с воздуха, после того как боснийские сербы обстреляли его позиции. Близ базы миротворцев скапливаются толпы беженцев.

11 июля: более 20 тысяч беженцев направляются к главной базе миротворцев из Нидерландов в Потокари. Сербы угрожают убить захваченных ими голландских заложников после того, как нидерландские самолеты F-16 нанесли удары по позициям сербов. Боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича входят в Сребреницу, несмотря на то, что эта территория была объявлена Совбезом ООН зоной безопасности, и требуют немедленного разоружения боснийских мусульман.

12 июля: около 23 тысяч женщин и детей были депортированы на территорию, занятую боснийскими мусульманами. Мужчины в возрасте от 12 до 77 лет были задержаны "для проведения допросов". Их держали в автофургонах и на территории складских помещений.

13 июля: первые убийства мусульман происходят около села Кравица. Нидерландские миротворцы передали сербам более 5 тысяч мусульман, укрывшихся на территории базы миротворцев, в обмен на 14 нидерландских миротворцев, которых боснийские сербы удерживали в заложниках.

14 июля: появляются первые сообщения о массовых убийствах мусульман.