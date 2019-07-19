Правообладатель иллюстрации SOPA Images/Getty

В Италии задержан россиянин Дмитрий Васильев, связанный с криптовалютной биржей Wex, ранее называвшейся BTC-e. Последняя прекратила работу и перезапустилась под новым названием после задержания в Греции Александра Винника, которого США подозревают в отмывании денег с помощью биткоинов.

Об этом Би-би-си рассказала близкая знакомая Васильева, крупный вкладчик биржи, знакомый с Васильевым, и еще один вкладчик, слышавший о задержании от партнеров Васильева.

В связи с чем задержан 32-летний уроженец Минска и гражданин России, пока выяснить не удалось.

Би-би-си отправила запрос о судьбе Васильева в посольство России в Италии. "Без комментариев", - сказал пресс-атташе посольства Дмитрий Гурин.

Запросы в полицию и министерство юстиции Италии на момент публикации материала остались без ответа. В пресс-службе финансовой полиции (Guardia di Finanza, подчиняется министерству экономики) Би-би-си сообщили, что не раскрывают информацию о задержании подозреваемых.

Чем известны Васильев и Винник?

Биржа BTC-e - крупнейшая русскоязычная площадка по продаже и покупке криптовалюты - работала с 2011 года.

В июле 2017 года она приостановила деятельность после ареста в Греции по запросу США россиянина Александра Винника. Домен btc-e.com был арестован ФБР, пользователи потеряли часть денег.

Американские власти считают, что Винник был владельцем BTC-e, и что киберпреступники отмыли через биржу более 4 млрд долларов. Собеседники Би-би-си рассказывали, что он был финансовым директором этой биржи.

Правообладатель иллюстрации Yuri Malinov/TASS Image caption Дело Александра Винника рассматривается в греческих судах почти два года

Сам россиянин утверждает, что был всего лишь техническим специалистом и не являлся ни администратором, ни собственником BTC-e.

Реальные имена бенефициаров BTC-e неизвестны.

После приостановки биржа перезапустилась под брендом Wex.nz. Руководство площадки обещало рассчитаться по долгам BTC-e. Оператором новой биржи стала компания в Сингапуре, владельцем которой и оказался Дмитрий Васильев.

Васильев родился в Минске, закончил Санкт-Петербургский политехнический университет. Раньше он зарабатывал игрой в покер, а в 2012 году уехал в Китай и занялся поставкой товаров в страны СНГ. Впоследствии Васильев увлекся криптовалютами. Он выступал на суде по делу Винника в качестве эксперта.

Чем занимается Васильев сейчас?

В ноябре 2018 года биржу Wex купил бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу "Морячок", писала ранее Би-би-си. Журнал РБК утверждал, что за Хавченко мог стоять предприниматель Константин Малофеев, в отношении которого введены западные санкции в связи с конфликтом в Донбассе. Представитель Малофеева отрицал связь бизнесмена с "Морячком" и Wex.

Сделка в итоге так и не состоялась. Как предполагается, причиной стал конфликт нового собственника с администратором, который имел доступ к кошелькам. После этого торги на бирже прекратились, вывод средств был остановлен. Владельцы счетов начали готовить заявления в полицию на Дмитрия Васильева.

Васильев показывал Би-би-си копию обращения управления МВД по городу Тольятти на имя начальника линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево, в котором указывается, что в отношении Васильева проводится доследственная проверка. Ее инициировала полиция Тольятти по заявлению одного из трейдеров Wex, который разместил деньги на счету биржи и не смог их вывести, следует из документа.

Также отраслевые СМИ сообщали в октябре 2018 года, что трейдеры написали обращение на имя президента Владимира Путина. Его передали для проверки в главное следственное управление московского управления МВД.

Кроме того, в отношении Васильева возбуждено уголовное дело в Казахстане, сообщали СМИ в апреле 2019 года. Полиция подозревает, что он в сентябре 2018 года с помощью биржи Wex завладел 20 тыс. долларов, принадлежавшими жителю Алматы.

Васильев утверждает, что с даты заключения сделки с "Морячком" он не имеет отношения к Wex. Сейчас он занимается продвижением криптовалюты Prizm.

Би-би-си обратилась за комментариями в МВД Казахстана, а также в МВД и Генеральную прокуратуру России, ожидает ответа.

Что с Винником?

Винник сейчас находится в греческой тюрьме. Его пытаются экстрадировать США, Россия и Франция.

Власти США направили властям Греции запрос на его экстрадицию, и суд удовлетворил его. Но почти одновременно запрос на экстрадицию Винника направила Россия. Этот запрос также удовлетворен.

В России после ареста Винника возбудили дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщала Генпрокуратура. В августе 2017 год суд в Москве заочно вынес решение об аресте, которое стало основанием для подачи запроса об экстрадиции. Впоследствии в России в отношении Винника возбудили еще одно уголовное дело, и российская прокуратура направила в Грецию еще один запрос об экстрадиции.

Позднее к делу подключилась Франция, где россиянина заподозрили в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы. Париж подал запрос об экстрадиции Винника, и его также удовлетворили.

Власти Греции пока не выдали Винника ни в одну из этих стран.

Сам россиянин хочет, чтобы его судили в России. Об этом он заявлял через адвокатов.