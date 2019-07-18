Европарламент недоволен выборами в Мосгордуму. Защищает Соболь и Яшина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любовь Соболь объявила голодовку, когда подписи в ее поддержку были забракованы

Европарламент выразил озабоченность отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ситуацию с отстранением от выборов Ильи Яшина и Любви Соболь там считают признаками "репрессивного и авторитарного режима".

Европарламент принял резолюцию, осуждающую действия России в отношении украинцев, которых Брюссель считает политзаключенными, и экологических активистов. В документе упоминается и ситуация с выборами в Московскую городскую думу.

"Политическое руководство России продолжает укреплять репрессивный и авторитарный режим, направленный против собственных граждан, гражданского общества, политической оппозиции и СМИ, - говорится в резолюции. - Такие репрессии в том числе принимают форму недопуска оппозиционных кандидатов до выборов, как сейчас происходит в случае с кандидатами в Мосгордуму Ильей Яшиным, Любовью Соболь и Иваном Ждановым".

Тот факт, что "Россия скатывается в авторитарное правление, негативно сказывается на отношениях ЕС и России, а также стабильности в Европе и во всем мире", сказано в резолюции.

В ее поддержку проголосовали 458 депутатов, против - 80.

Большая часть резолюции посвящена ситуации с украинскими моряками и другими гражданами Украины, которые сейчас удерживаются в России и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Европарламент призвал Москву "безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно и произвольно задержанных граждан", также прекратить любые преследования "всех правозащитников и активистов-экологов в России".

Протесты из-за выборов

Предвыборная кампания в Москве обернулась скандалом после того, как власти отказали в допуске на сентябрьские выборы в городской парламент 10 из 16 оппозиционных кандидатов.

В частности, в регистрации было отказано сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, главе совету депутатов Красносельского района Илье Яшиной, политику Дмитрию Гудкову, муниципальному депутату Юлии Галяминой, бывшему лидеру "Яблока" Сергею Митрохину.

Согласно официальной версии, избирком не устроило качество подписей, которые предоставили кандидаты - в них нашли большой процент брака.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов накануне заявил, что за оппозиционеров "подписывались" не существующие граждане и даже умершие люди.

Кандидаты считают, что избирательные комиссии забраковали их подписи незаконно. Процент брака в своих подписных листах они объяснят тем, что проверяющие намеренно вводят данные граждан, оставивших подписи, с ошибками.

Юрист Любовь Соболь в знак несогласия с решением властей объявила голодовку.

В течение последней недели в Москве шли акции протеста, связанные с выборами в Мосгордуму. 14 июля протестующие собрались в Новопушкинском сквере, а затем отправились к мэрии Москвы. Митинг продолжился у здания Мосгоризбиркома и был разогнан сотрудниками полиции. В полицейские участки отвезли в том числе Соболь, Яшина, Жданова и Галямину.

Оппозиционеры призвали граждан ежедневно выходить на акции протеста на Трубную площадь. Кроме того, 20 июля должен пройти большой согласованный митинг на площади Сахарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не собирается.