Европарламент недоволен выборами в Мосгордуму. Защищает Соболь и Яшина
Европарламент выразил озабоченность отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ситуацию с отстранением от выборов Ильи Яшина и Любви Соболь там считают признаками "репрессивного и авторитарного режима".
Европарламент принял резолюцию, осуждающую действия России в отношении украинцев, которых Брюссель считает политзаключенными, и экологических активистов. В документе упоминается и ситуация с выборами в Московскую городскую думу.
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"Политическое руководство России продолжает укреплять репрессивный и авторитарный режим, направленный против собственных граждан, гражданского общества, политической оппозиции и СМИ, - говорится в резолюции. - Такие репрессии в том числе принимают форму недопуска оппозиционных кандидатов до выборов, как сейчас происходит в случае с кандидатами в Мосгордуму Ильей Яшиным, Любовью Соболь и Иваном Ждановым".
Тот факт, что "Россия скатывается в авторитарное правление, негативно сказывается на отношениях ЕС и России, а также стабильности в Европе и во всем мире", сказано в резолюции.
В ее поддержку проголосовали 458 депутатов, против - 80.
Большая часть резолюции посвящена ситуации с украинскими моряками и другими гражданами Украины, которые сейчас удерживаются в России и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Европарламент призвал Москву "безотлагательно и безоговорочно освободить всех незаконно и произвольно задержанных граждан", также прекратить любые преследования "всех правозащитников и активистов-экологов в России".
Протесты из-за выборов
Предвыборная кампания в Москве обернулась скандалом после того, как власти отказали в допуске на сентябрьские выборы в городской парламент 10 из 16 оппозиционных кандидатов.
В частности, в регистрации было отказано сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, главе совету депутатов Красносельского района Илье Яшиной, политику Дмитрию Гудкову, муниципальному депутату Юлии Галяминой, бывшему лидеру "Яблока" Сергею Митрохину.
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Согласно официальной версии, избирком не устроило качество подписей, которые предоставили кандидаты - в них нашли большой процент брака.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов накануне заявил, что за оппозиционеров "подписывались" не существующие граждане и даже умершие люди.
Кандидаты считают, что избирательные комиссии забраковали их подписи незаконно. Процент брака в своих подписных листах они объяснят тем, что проверяющие намеренно вводят данные граждан, оставивших подписи, с ошибками.
Юрист Любовь Соболь в знак несогласия с решением властей объявила голодовку.
В течение последней недели в Москве шли акции протеста, связанные с выборами в Мосгордуму. 14 июля протестующие собрались в Новопушкинском сквере, а затем отправились к мэрии Москвы. Митинг продолжился у здания Мосгоризбиркома и был разогнан сотрудниками полиции. В полицейские участки отвезли в том числе Соболь, Яшина, Жданова и Галямину.
Оппозиционеры призвали граждан ежедневно выходить на акции протеста на Трубную площадь. Кроме того, 20 июля должен пройти большой согласованный митинг на площади Сахарова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться в нее не собирается.