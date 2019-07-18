Половина россиян получает зарплату меньше 34,3 тыс. рублей

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) определила размер медианной зарплаты в стране - по состоянию на апрель 2019 года она составила 34,3 тысячи рублей. Это значит, что половина работающих россиян получает больше этой суммы, а другая половина - меньше.

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране, которая достигает 47,6 тысячи рублей, и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

Средняя зарплата оказывается выше медианной, поскольку на показатель влияют высокооплачиваемые работники. Средняя зарплата 10% наиболее высокооплачиваемых работников составляет 157,2 тысячи рублей и в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% наименее оплачиваемых работников, которые получают 12 тысяч рублей.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты в России различается по регионам и колеблется от 12,7% до 31%. В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, в то время как медианная на 31,2% меньше - 66 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге, где средняя зарплата составила 66,2 тысячи рублей, а медианная - 51,2 тысячи рублей, разрыв составляет 22,7%. В Ненецком автономном округе средняя зарплата составила 81,7 тысячи рублей, а медианная - на 12,7% процента меньше (71,3 тысячи рублей).

Самые низкие медианные зарплаты, согласно данным Росстата, получают жители Северо-Кавказского Федерального округа. Так, в Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 19,7 тысячи рублей, в Ингушетии - 19,9 тысячи рублей, в Чечне - 22,5 тысячи рублей, в Ставропольском крае - 24,4 тысячи рублей.

Росстат публикует "Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы" раз в два года. В 2017 году, согласно данным ведомства, медианная зарплата в России составляла 28,3 тысячи рублей, а средняя - 38,9 тысячи рублей.

В 2019 году исследование Росстата охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тысячи крупных и средних предприятий. Если бы ведомство также учитывало малые и микропредприятия, медианное значение зарплаты было бы еще ниже, заявила изданию РБК завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В.Плеханова Елена Егорова.