Роскомнадзор оштрафовал Google на смешную сумму. Опять

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным российских опросов, регулярно "гуглят" более 20% россиян

За отказ фильтровать интернет-поиск и блокировать запрещенные Роскомнадзором интернет-сайты одна из крупнейших интернет-компаний мира Google подвергнута штрафу в 700 тыс. рублей ($11 тыс.).

Для сравнения - прибыль Google в I квартале этого года превысила 36 млрд долларов.

В конце мая Роскомнадзор провел "контрольное мероприятие" и установил, что поисковик Google по-прежнему выдает пользователю более трети из сайтов, внесенных в реестр запрещенной в России информации. При этом за доступ к самим сайтам несут ответственность местные интернет-провайдеры, а не поисковик: таким образом, Google подвергается штрафу лишь за то, что напоминает российскому пользователю о существовании этих сайтов.

После первого штрафа, который был наложен на интернет-корпорацию в декабре 2018 года и составил полмиллиона рублей, из поиска были удалены около 70% запрещенных в России сайтов, отмечал глава Роскомнадзора Александр Жаров в апреле.

По закону решение об административном штрафе Роскомнадзор имеет право принять самостоятельно, без участия суда.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption "Будем резать слона по частям", - так глава Роскомнадзора Александр Жаров комментировать присуждение крупнейшим мировым корпорациями штрафов в 3 тыс.рублей

Принятый Думой закон об обязательном подключении интернет-корпораций к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и фильтрации их трафика с учетом перечня запрещенных сайтов вступил в силу в сентябре 2018 года.

В "черном списке" Роскомназора более 100 тысяч интернет-сайтов, в том числе сайты мессенджера Telegram, социальной сети для профессионалов LinkedIn, сайты СМИ и оппозиционеров, например Grani.ru и Kasparov.ru; и реестр постоянно пополняется.

Штрафам Роскомнадзора подверглись также интернет-гиганты Facebook и Twitter, но по другой причине: они не предоставили российским властям информацию о том, что начали хранить персональные данные своих российских клиентов на серверах, расположенных на территории РФ. Штрафы размером в 3 тысяч рублей присудил Facebook и Twitter в апреле этого года мировой судья Таганского района Москвы.

Ни Google, ни Facebook, ни Twitter не ответили на просьбы СМИ прокомментировать требования российских властей и наложенные на них штрафы.