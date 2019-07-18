Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В июне акции в поддержку Сенцова прошли почти в 80 городах по всему миру

Офис президента Украины Владимира Зеленского предлагает провести одновременное освобождение осужденного в России режиссера Олега Сенцова и руководителя портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"В офисе президента с большим интересом узнали о предложении РФ об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель в "Фейсбуке".

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что освобождение Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между двумя странами.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, что могло бы послужить началу диалога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.

В начале июня Владимир Путин впервые прокомментировал предложение об обмене Вышинского на Сенцова, после того как американский ПЕН-Центр опубликовал соответствующее обращение, а во время "прямой линии" Путину прямо задали этот вопрос.

Путин ответил, что пока об этом не думал, но из его рассуждений следовало, что он считает обмен Сенцова на Вышинского неравноценным.

"Нашего журналиста... Вышинский, да? Его ведь арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность, - заявил Путин. - Что же касается другого фигуранта, господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые".

Олег Сенцов отбывает в российской тюрьме 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов на территории Крыма. Международные правозащитные организации считают его политзаключенным. В поддержку Сенцова выступали многие российские и западные кинематографисты.

Руководитель портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.