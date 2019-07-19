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Возможность обмена Сенцова на Вышинского

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает обменять журналиста РИА Новости Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Этот обмен Киев призывает провести одновременно в качестве демонстрации доброй воли обеих сторон к поискам мира на востоке Украины, сообщила вечером в четверг пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл освобождение Вышинского возможным "первым шагом" к нормализации отношений двух стран. Вместе с тем, сам Путин ранее говорил, что считает обмен Вышинского на Сенцова неравноценным.

В пятницу в Киеве состоится очередное заседание суда по делу Вышинского. Срок его пребывания под стражей ранее на этой неделе суд продлил, правда, только до 22 июля.

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Сбитый иранский беспилотник

Президент США Дональд Трамп объявил, что американский военный корабль в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с океаном, сбил иранский беспилотник. В Иране заявили, что никаких беспилотных аппаратов не теряли.

Ранее в понедельник Иран, со своей стороны, объявил о задержании иностранного танкера. Это на короткое время вызвало скачок мировых цен на нефть.

Примерно месяц назад Иран сбил американский беспилотник (этот факт американская сторона подтвердила). После этого США готовились нанести по Ирану авиаудар, но Трамп, как он сам рассказывал, отменил его за 10 минут до начала.

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#мне_нужна_гласность

В российских соцсетях набирает обороты флешмоб #мне_нужна_гласность - с таким хэштегом женщины рассказывают о пережитых эпизодах сексизма, сексуальных домогательств и насилия.

Это своеобразное продолжение предыдущих подобных кампаний - #ЯНеБоюсьСказать, популярного преимущественно в России и на Украине в 2016 году, и #MeToo, распространившегося в англоязычных странах в 2017 году.

"В 13 лет меня изнасиловал мой друг... после того, как об этой истории узнали - мне никто не поверил", - рассказывает одна из участниц нового флешмоба.

Далеко не все ей поверили и в этот раз. В качестве реакции на #мне_нужна_гласность в рунете запустился флешмоб #мояборьба. Сходство с названием книги Гитлера участников флешмоба не смутило.

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Борис Джонсон ездил в гости к Лебедеву без охраны?

Газета Guardian попыталась выяснить детали визита одного из кандидатов на кресло премьер-министра Британии Бориса Джонсона в апреле 2018 года в поместье бизнесмена Евгения Лебедева. Издание узнало, что Джонсон, еще будучи министром иностранных дел, приехал в итальянский город Перуджа по приглашению Лебедева - владельца изданий Evening Standard и Independent.

Как пишет Guardian, на сайте Форин офиса сообщается, что Джонсон гостил у Лебедева одну ночь "в сопровождении супруги, члена семьи или друга". Подробности, включая цель визита, не указаны. Газета пишет, что Джонсон в общей сложности приезжал к Лебедеву в гости четыре раза за последние несколько лет.

Издание неоднократно обращалось к Джонсону с просьбой рассказать о поездке и сообщить, сопровождала ли его охрана (министру иностранных дел полагается круглосуточная охрана, которую обеспечивает лондонская полиция). Джонсон отказался это комментировать.

Визит пришелся на период после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, поэтому поездка столь высокопоставленного чиновника без соответствующей охраны стала бы чем-то из ряда вон выходящим.

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FaceApp и тотальная слежка

Популярное приложение FaceApp, созданное в России, нашло своих почитателей и в Британии, заставив местные власти говорить о потенциальной угрозе для пользователей.

Обозреватель Daily Telegraph протестировала приложение и попыталась выяснить, как оно может навредить. Она увидела в нем возможности для мошенничества и хищения личных данных.

"Если учесть, что вскоре мы все будем пользоваться технологиями распознавания человека по лицу в таких обычных делах, как доступ к банковским услугам, шопинг и даже запуск двигателя автомобиля, то, возможно, было бы неразумно давать кому-либо разрешение воспроизводить или вносить изменения в изображение наших лиц", - отмечает автор.

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Палехские миниатюры под угрозой

Судьба знаменитой на весь мир палехской росписи привлекла внимание New York Times, которая рассказывает о стоящих перед промыслом проблемах.

Изначально Палех прославился благодаря своей иконописи. Но после революции и сопутствовавшей ей кампании против церкви это искусство оказалось под запретом. И тогда сотни мастеров научились создавать лакированные шкатулки с миниатюрами из сказок и приукрашенной деревенской жизни. Благодаря им поселок вновь прославился - особенно после того, как иностранные коллекционеры начали тратить на них десятки тысяч долларов, полагая, что покупают истинно русские предметы искусства.

Но история вновь внесла свои коррективы. После распада Советского Союза возрождение Русской православной церкви вернуло популярность иконописи. Из-за этого над палехской миниатюрой нависла угроза исчезновения. По словам одного из художников, молодое поколение не проявляет особого интереса к миниатюрам, потому что гораздо выгоднее писать иконы и фрески, пишет издание.

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Шотландия "на игле"

Представление о современной жизни в Шотландии в 90-е годы многие составили по фильму Дэнни Бойла "На игле" (и одноименному роману Ирвина Уэлша). В нем рассказывается о судьбе группы героиновых наркоманов.

Однако, как выяснил наш корреспондент Андрей Козенко, сегодня все еще хуже: с 1996 года, когда вышел фильм, статистика смертности от наркотиков в Шотландии выросла в пять раз.

Сегодня Шотландия абсолютный лидер в ЕС по этому показателю. В 2018 году в стране с населением чуть больше 5 миллионов человек было зарегистрировано 1187 смертей по этой причине - в основном от передозировки. От злоупотребления алкоголем в 2018 году здесь умерло меньше людей - 1136, и это первый раз за 23 года исследований.

"Да, у нас на западе страны исторически много употребляют алкоголь, героин и бензодиазепины (группа седативных веществ, вызывающих привыкание). Но в Глазго наркотики еще никогда не были такими доступными и дешевыми, как сейчас", - рассказал Русской службе Би-би-си доктор Кэрол Хантер, ведущий фармацевт Национальной системы здравоохранения в Глазго и Клайде.

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Рождаемость и патриархат

И еще одна резонансная и экранизированная (в виде сериала) книга, в которой художественного вымысла меньше, чем кажется на первый взгляд: "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд.

Тоталитарный фундаменталистский режим, изображенный в этой антиутопии, возник из-за катастрофического падения рождаемости.

Но как пишет наш научный корреспондент Николай Воронин, рождаемость в мире действительно неуклонно снижается, причем не только в богатых странах, как принято думать, а повсеместно.

Мы, кстати, чуть раньше уже писали о том, что некоторые элементы мира, показанного в "Рассказе служанки", могут воплотиться в реальность: