Правообладатель иллюстрации STENOGRAFFIA/Instagram

Коммунальные службы Екатеринбурга начали закатывать в асфальт "Супрематический крест" художника-каллиграфа Покраса Лампаса - работу, которую он сделал в рамках фестиваля Stenograffia. В разговоре с Би-би-си художник сказал, что собирается восстановить граффити. В руководстве фестиваля размер ущерба оценили в 10-15 квадратных метров.

Покрас Лампас расписал площадь Первой Пятилетки в районе завода "Уралмаш". Площадь "Супрематического креста" с зашифрованной в нем цитатой Казимира Малевича составила 6 686 квадратных метров, работа над ним заняла у художника три дня.

Утром в пятницу местное издание e1.ru сообщило, что на площадь приехали коммунальные службы со спецтехникой и начали укладывать поверх арт-объекта гудрон.

Происходящее вызвало широкий общественный резонанс.

Позже работы прекратили по распоряжению городских властей, они продолжались в общей сложности около получаса. Основная часть "Супрематического креста" не пострадала.

Что говорят власти?

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал действия коммунальщиков возмутительными.

"Утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса. Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее - возмутительно", - написал губернатор в своем "Инстаграме".

В мэрии Екатеринбурга изданию Znak.com сообщили, что коммунальные службы приехали ремонтировать пешеходный переход, о чем неоднократно просили местные жители.

"Ремонт пешеходного перехода проводится в связи с многочисленными обращениями жителей района. Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади - совместный подарок администрации города и команды "Стенограффии" жителям Орджоникидзевского района", - сообщили изданию в мэрии, добавив, что работа Покраса Лампаса будет восстановлена.

Региональное издание ЕАН со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что в связи с инцидентом власти города и области решили уволить главу Орджоникидзевского района Екатеринбурга Романа Кравченко. По его словам, такое решение было принято после того, как ситуацию резко прокомментировал губернатор Куйвашев.

"Вина лично Кравченко в данной истории неочевидна, и в какой-то момент существовало решение об увольнении его зама по благоустройству. Но после жесткого заявления губернатора о том, что все произошедшее возмутительно, стало очевидно, что замом уже не отделаться, это просто не тот аппаратный уровень "жертвы". Поэтому в настоящий момент есть решение по Кравченко", - сказал собседеник издания.

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян сообщила Би-би-си, что официальной информации об оставке Кравченко нет. "Глава Екатеринбурга сейчас в командировке, он появится на работе в понедельник. Если и будет принято какое-то решение об увольнении, то только в понедельник", - сказала она.

Би-би-си попыталась связаться с Краченко, однако на момент написания новости он не ответил на запрос. Пока что официального решения о его увольнении нет.

Что говорит Покрас Лампас?

Сам Покрас Лампас в разговоре с Би-би-си рассказал, что был удивлен действиями коммунальщиков, но обиды не держит.

"Конечно, я с утра проснулся от этих новостей, очень удивился. Обид никаких нет, есть осознание того, что не все открыты к современному искусству. Понимание всегда рождается в диалоге, я, как художник, никогда не искал конфликтов, а наоборот, открыт к каким-то мнениям, к тому, что нужно менять культуру и создавать ее в общей гармонии и взаимопонимании", - сказал он, добавив, что рад, что мэрия города поддержала его и на стадии согласования проекта, и сейчас.

Художник также пообещал, что восстановит работу.

"Сейчас мы с командой фестиваля ищем идеальный вариант того, как можно восстановить работу, так как там на плитку зачем-то нанесли гудрон и асфальт, что не совсем правильно для такого пространства. Поэтому сначала, видимо, нужно будет восстановить поверхность, а потом уже площадь моего рисунка. Я обязательно приеду в Екатеринбург и все сделаю", - сказал он Би-би-си.

Работа "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки была согласована с властями Екатеринбурга. Руководитель фестиваля Stenograffia Константин Рахманов в разговоре с Би-би-си оценил размер ущерба, нанесенного арт-объекту в результате работ коммунальщиков, в 10-15 квадратных метров.

"Огромное спасибо людям, которые заметили коммунальщиков, начали бить тревогу и выкладывать это в соцсети. И до нас эта информация быстро дошла. Мы смогли мобилизоваться, быстро выехать на площадку, созвониться с мэрией, остановить работы. Мы будем восстанавливать [арт-объект], будем с мэрией определяться по ресурсам. Думаю, что они не будут против, а наоборот, поддержат эту инициативу", - сказал Рахманов Би-би-си.