Росстандарт отменил ГОСТ для фотосессий младенцев. Он запрещал съемки людям с ВИЧ

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Росстандарт вернул на доработку принятый во вторник ГОСТ для фотосессий новорожденных, который должен был вступить в силу с 2020 года. В ведомство обращались из-за нарушения документом прав ВИЧ-инфицированных.

В документе, принятом несколько дней назад, устанавливался ряд требований к фотографу новорожденных возрастом до 28 дней. В частности, ему нельзя было иметь вредных привычек, судимости, вестибулярных расстройств и проблем с координацией движений, а также судорог, нарушений зрения.

Не должен фотограф новорожденных, согласно этому ГОСТУ, страдать психическими расстройствами, кожными болезнями и "социально опасными заболеваниями". Среди них указаны хронические инфекции, гепатит, ВИЧ, СПИД и туберкулез.

Именно запрет на ВИЧ-инфекцию и стал камнем преткновения: Росстандарт утверждает, что в ведомство поступили жалобы о том, что это положение нарушает права ВИЧ-инфицированных.

Росстандарт решил, что новый стандарт "не соответствует принципу достигнутого с общественностью консенсуса" и отправил его на доработку в технический комитет "Услуги населению".

Как сообщили Русской службе Би-би-си в техническом комитете, на понедельник 29 июля запланирована встреча с Ассоциацией профессиональных фотографов новорожденных, на которой ГОСТ хотят обсудить с представителями профессии.

ГОСТ для фотосессий новорожденных появился в списке утвержденных во вторник 16 июля; сейчас документ оттуда удален.

В нем устанавливался ряд требований не только к здоровью фотографа, но и к его образованию, реквизиту, а также гигиенические требования к студии. Фотографы, опрошенные Русской службой Би-би-си, говорили о возможных последствиях введения такого ГОСТа в действие.

В частности, фотографы утверждали, что их услуги могут подорожать из-за сертификации реквизита. Кроме того, опрошенным было неясно, что имеется в виду под лицензированным учреждением, в котором фотограф должен получать образование. Сейчас, чтобы работать newborn-фотографом, диплом не требуется, поясняли они.

Говорили фотографы и о том, что профессионалы и так соблюдают перечисленные в ГОСТе требования и внимательно относятся к чистоте, температурному режиму и безопасности ребенка и без ГОСТа.