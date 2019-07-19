Подозреваемый по делу о грязной нефти из России задержан в Литве
Сотрудники полиции в Вильнюсе задержали российского предпринимателя Романа Ружечко, который был объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба". По данным агентства Рейтер, Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Скандал вокруг "грязной" нефти, обнаруженной в трубопроводе, по которому сырье из России через Беларусь поступает в Европу и на Украину, разразился 19 апреля. Польша, Словакия, Украина и другие страны приостановили транзит нефти по "Дружбе".
Следственный комитет сообщал, что по делу о хищении нефти из "Дружбы" проходят шесть человек, двое из которых находятся в розыске. Позже число фигурантов выросло до 10-ти, сообщал "Коммерсант".
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Ружечко была задержан на 48 часов по запросу Интерпола, пишет Рейтер со ссылкой на литовскую генпрокуратуру. В четверг суд в Вильнюсе санкционировал арест предпринимателя на три месяца, добавляет агентство. Адвокат Ружечко Виталий Митькин отказался от комментариев.
В мае Ружечко был заочно арестован Самарским областным судом и объявлен в розыск. Фигуранты дела подозреваются в хищениях нефти на сумму не менее 1 млн рублей.
"В марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений", - говорилось в сообщении СКР.
Из узла слива, по версии следствия, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. Уголовное было возбуждено по материалам ФСБ. Оно расследуется по трем статьям УК РФ: приведение в негодность нефтепроводов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организация преступного сообщества и кража.
Следователи считали бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал" Романа Ружечко одним из организаторов преступления, пишет Рейтер.