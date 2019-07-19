В Эритрее патриарха обвинили в ереси и отлучили от церкви

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Епископы Эритрейской православной церкви неожиданным решением отлучили своего бывшего патриарха Антония, обвинив его в ереси.

Абуна Антоний возглавлял Церковь Эритреи с 2004 года.

Патриарх не раз неодобрительно высказывался в адрес действующей власти, критикуя ее за стремление подчинить церковь себе, и отказался отлучить от церкви около 3000 членов "Православного движения Воскресной школы".

Спустя два года его сместили с поста и посадили под домашний арест, где он находится до сих пор.

Аналитики утверждают, что отстранение патриарха связано с желанием правительства страны заполучить полный контроль над Эритрейской православной церковью, сообщает репортер Би-би-си Тигринья Теклемариам Бекит.

С 2007 года новым патриархом был избран епископ Диоскор. Однако некоторые священники Эритреи и церковь в диаспоре не признали этого назначения, считая Антония правомочным предстоятелем поместной православной церкви.

После смерти Диоскора в 2015 году пост патриарха Эритреи остается не занятым.

В апреле этого года Антоний тайно снял видеообращение, где высказался против политики церкви, которой сейчас управляет Йофтахе Диметрос, назначенный государством и не имеющий священнического сана.

Эритрейская церковь

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Эритрейская церковь называется православной, но относится к группе нехалкидонских (или древних восточных) церквей и не входит в семейство православных церквей византийской традиции.

Это один из крупнейших религиозных институтов в стране. К церкви принадлежат около 3 млн верующих.

В начале 90-х годов она была частью Эфиопской церкви, а до этого - Коптской дохалкидонской церкви Египта.

После провозглашения независимости, учитывая сложные отношения с Эфиопией, церковные деятели Эритреи напрямую обратились к главе Коптской церкви с просьбой предоставить им автокефалию (независимость).

В 1998 году Эритрейская церковь стала самостоятельной. Богослужение в ней ведется на языках геэз (традиционный для Эфиопской церкви) и тигринья (местный язык Эритреи).

Некоторые СМИ и правозащитные организации, в том числе Комитет по проблемам прав человека в Эритрее, утверждают, что именно Диметрос повлиял на смещение с поста патриарха Антония.

В официальном письме епископов говорится, что деятельность Антония в последнее время дала церкви понять, что "его раскаяние не искреннее", поэтому было принято решение отлучить его от церкви.

"Его имя больше никогда не должно поминаться [на службах]. Те, кто будут его поминать, будут сурово наказаны", - говорится в письме.

Письмо подписали пятеро из шести наиболее влиятельных епископов страны. Почему подписи одного из них нет, пока не ясно.

Несмотря на то, что Антоний отлучен от церкви, еспикопы пообещали оставить ему возможность проживать на ее территории.

Эритрея получила независимость в 1993 году. С того времени на посту президента бессменно находится Исайяс Афеверки.

Его нередко критикуют за репрессивные методы правления, но есть и те, кто всячески это отрицает.

С 2002 года в стране законом разрешены только четыре религии. Кроме православия в Эритрее также можно исповедовать ислам, протестантизм (Лютеранская церковь) и католицизм (Римско-католическая церковь).

В июне представители католической церкви заявили, что правительство закрыло все их медицинские центры, после того как церковь призвала остановить волну эмиграции в Европу.

По данным Pew Research Centre, в 2017 году Эритрея заняла 7-е место в списке стран мира, где правительство накладывает самые высокие ограничения на религию.

Среди государств с наибольшим количеством законов, ограничивающих религиозную свободу, Эритрея оказалась на первом месте в мире.