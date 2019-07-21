Экзитпол: партия Вакарчука проходит в Раду, "Слуга" получила почти 44%

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Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заняла первое место по результатам выборов в Верховную раду, набрав 43,9%. Об этом говорят данные "Национального экзитпола". На втором месте - пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь". По данным экзитпола, всего в Раду проходят пять политических партий.

Избирательные участки на выборах Верховной рады Украины закрылись в 20:00.

Выборы в Раду проходили по смешанной системе: половину парламента (225 человек) выбирали по партийным спискам, половину - по мажоритарным округам, где избиратели голосовали за конкретного человека, а не партию. Поэтому данные экзитпола показывают возможный расклад голосования для половины парламента.

Всего в Верховной раде 450 депутатских кресел, однако по мажоритарным округам будет выбрано 199 депутатов вместо 225, поскольку выборы не проводятся на территории Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса. Проходной барьер для партий составил 5% голосов.

Партии в новой Раде

Партия "Слуга народа", по данным экзитполлов, сможет набрать 126 мест в украинском парламенте. Это даст президенту Зеленскому возможность продвигать свои законодательные инициативы и реформы при поддержке Рады. Официальным лидером партии является Дмитрий Разумков, однако никто не скрывает, что эта политическая сила поддерживает курс президента Зеленского.

Второе место с большим отрывом занимает партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", набравшая 11,5% голосов. За три дня до выборов ее лидер Виктор Медведчук встретился и с российским президентом Владимиром Путиным, который приходится ему кумом. До этого Медведчук встречался с российским премьер-министром Димтрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Его партия получит 33 места в парламенте.

На третьем месте - партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,9% голосов. Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" идет следом с 7,6%. У них будет 26 и 22 места соотвественно.

Согласно экзитполу, партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" также смогла пройти в Раду. Лидер группы "Океан Эльзы" и его сторонники набрали 6,3% голосов. Партия появилась незадолго до украинских выборов, но смогла набрать достаточно голосов, чтобы занять 18 в парламенте.

Партия "Сила и честь", которая по результатам соцопросов имела шансы пройти в парламент, в итоге не набрала нужного количества голосов. Экзитпол показывает, что ей не хватило 0,6%. "СиЧ" - партия бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко. В списке партии было немало военных и силовиков.

Полевой этап исследования "Национальный экзит-пол 2019" осуществляли две ведущие украинские социологические компании - Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Выборы в Верховную раду

Выборы в украинский парламент девятого созыва прошли 21 июля. На места в Раде претендовали 22 партии и около трех тысяч кандидатов-одномандатников.

Выборы проходили досрочно, изначально они должны были пройти в октябре. Однако президент Украины Владимир Зеленский сразу после своей инаугурации объявил о роспуске украинского парламента. "Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой организации", - объяснил свое решение Зеленский.

Выборы прошли без масштабных нарушений.