Премьер-министра Косова вызвали в Гаагу. Он сразу же подал в отставку

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рамуш Харадинай решил поехать в Гаагу как гражданин, а не как премьер Косова

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай объявил об отставке после того, как был вызван в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге.

"Я получил повестку от специального трибунала. Мой статус - подозреваемый. Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее", - заявил он журналистам.

Харадинай отметил, что теперь президент Косово должен начать консультации с целью определить дату новых всеобщих выборов. Он заявил, что также примет в них участие.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косова.

Ранее косовские СМИ сообщали, что трибунал в Гааге намерен предъявить обвинения руководству республики, в том числе ее лидеру Хашиму Тачи, спикеру парламента Кадри Весели, премьеру Харадинаю, его брату Дауту, а также еще 60 бывшим участникам Армии освобождения Косова (АОК), пытавшейся в 1998-1999 годах военным путем установить контроль над территорией западного Косова.

Если Харадинаю предъявят обвинения, то нынешний процесс станет для него уже третьим по счету.

В 2012 году Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал Харадиная в причастности к военным преступлениям и требовал приговорить его к 20 годам тюремного заключения, однако в итоге он был оправдан.

Второй процесс начался после того, как апелляционная палата трибунала отменила оправдательный приговор от 2008 года в отношении Харадиная, а также двоих его соратников - Идриса Балая и Лахи Брахимая.

Все трое с самого начала процесса в МБТЮ отрицали все выдвинутые против них обвинения по 37 эпизодам военных преступлений и преступлений против человечности.

Во время войны 1998-99 годов Харадинай был одним из командиров АОК, которая воевала с югославскими силами, добиваясь независимости. Он - самый высокопоставленный косовский албанец, представший перед Гаагским трибуналом.

Балай командовал в годы войны специальным подразделением Армии освобождения Косова под названием "Черные орлы". Брахимай был одним из заместителей Харадиная и руководил тюрьмой, где содержались гражданские лица.

Реальный срок тогда получил только Брахимай - он был признан виновным в применении пыток и приговорен к шести годам лишения свободы.

Харадинай занимал должность премьер-министра Косова в 2004-2005 годах. В 2017 году он возглавил коалицию, которая заняла по итогам парламентских выборов первое место.

Независимость Косова от Сербии признали около половины членов ООН. Другая группа стран, включая членов совбеза ООН Россию и Китай, отказалась это сделать.