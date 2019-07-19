Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Танкер был окружен катерами Корпуса стражей Исламской революции, сообщают СМИ

Корпус стражей Исламской революции задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. Танкер задержан за нарушение международного морского права, сообщают иранские СМИ.

Речь идет о танкере Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию. На его борту находятся 23 члена экипажа. Судно принадлежит шведской транспортной компании Stena Bulk.

Как сообщается, к танкеру в международных водах приблизились катера Корпуса стражей Исламской революции, а также вертолеты. В настоящий момент судно идет к берегам Ирана.

Хоум-офис и министерство обороны Британии заявили, что следят за происходящим. В Лондоне также прошло заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA).

Накануне Иран сообщил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера и 12 членов его экипажа. Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.

Ранее на этой неделе сообщалось, что шедший через Ормузский пролив под флагом Панамы танкер "Райя" перестал подавать сигналы о своем местоположении.

Агентства уточняли, что танкер, имеющий пунктом приписки ОАЭ, во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана.

Тегеран не уточняет ни название, ни место приписки задержанного танкера, уточняя лишь, что судно вышло из строя и было отбуксировано в порт.

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На прошлой неделе иранские корабли попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.

Предположительно, танкер вез иранскую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в нарушение санкций США и ЕС.

В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.