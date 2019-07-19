Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе
Корпус стражей Исламской революции задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. Танкер задержан за нарушение международного морского права, сообщают иранские СМИ.
Речь идет о танкере Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию. На его борту находятся 23 члена экипажа. Судно принадлежит шведской транспортной компании Stena Bulk.
Как сообщается, к танкеру в международных водах приблизились катера Корпуса стражей Исламской революции, а также вертолеты. В настоящий момент судно идет к берегам Ирана.
Хоум-офис и министерство обороны Британии заявили, что следят за происходящим. В Лондоне также прошло заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA).
Накануне Иран сообщил о задержании в Персидском заливе иностранного танкера и 12 членов его экипажа. Тегеран утверждает, что судно перевозило миллион литров контрабандного топлива.
Ранее на этой неделе сообщалось, что шедший через Ормузский пролив под флагом Панамы танкер "Райя" перестал подавать сигналы о своем местоположении.
Агентства уточняли, что танкер, имеющий пунктом приписки ОАЭ, во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана.
Тегеран не уточняет ни название, ни место приписки задержанного танкера, уточняя лишь, что судно вышло из строя и было отбуксировано в порт.
На прошлой неделе иранские корабли попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.
Это произошло спустя неделю после того, как британские морпехи задержали танкер с иранской нефтью в Гибралтарском проливе.
Предположительно, танкер вез иранскую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в нарушение санкций США и ЕС.
В Иране пообещали не оставлять без ответа эти действия гибралтарских властей.