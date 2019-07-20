Путин исключил причастность британских спецслужб к отравлению Скрипаля

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Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает теорию, согласно которой бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля могли отравить британские спецслужбы.

Эту теорию выдвигали многие российские СМИ и блогеры. Российские власти официально называли провокацией историю с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и тоже не исключали причастность британских спецслужб к случившемуся.

В интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля, Путин, отвечая на вопрос, считает ли он, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы, чтобы помешать ему вернуться в Россию, ответил отрицательно.

"Я, честно говоря, не очень в это верю… Если бы хотели отравить, отравили бы", - сказал российский президент.

По его словам, при нынешних технологиях отравить человека несложно - особенно если он находится на территории, подконтрольной спецслужбам. Путин отметил, что не верит в теорию заговора.

"Вышел из обоймы"

Стоун также попросил Путина прокомментировать неподтвержденную информацию, согласно которой Скрипаль перед отравлением якобы собирался вернуться в Россию и передать журналистам некие данные.

Media playback is unsupported on your device "Скрипаль просто подонок": Владимир Путин - о скандале с "Новичком"

Российский президент в ответ сказал, что слышал о планах Скрипаля попросить разрешения вернуться на родину, но усомнился, что тот мог предоставить сколько-нибудь ценную информацию.

"Он уже вышел из обоймы. Какая у него могла быть информация?", - спросил Путин. Он также отметил, что не знает, где Скрипаль сейчас.

"Возможная причастность спецслужб"

Теория об отравлении Скрипаля британскими спецслужбами, которые якобы планировали таким образом подставить Россию, тиражировалась несколькими российскими СМИ, не имеющими отношения к государству. В свою очередь российский МИД называл случившееся провокацией.

"Анализ совокупности всех обстоятельств свидетельствует о незаинтересованности британских властей в выяснении истинных мотивов и установлении исполнителей преступления в Солсбери и наводит нас на мысль о возможной причастности к нему спецслужб Великобритании", - заявило ведомство в марте 2018 года.

Тогда же постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов предположил в интервью Би-би-си, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из британской секретной лаборатории Портон-Даун. В самой лаборатории это исключили.

Отравление Скрипалей

Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года. Экс-полковник ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Они выжили и после курса лечения были выписаны. Их нынешнее местонахождение засекречено.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей с использованием вещества класса "Новичок", а расследовательские группы назвали имена возможных участников отравления, связав их с ГРУ. Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.

От контакта с "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.